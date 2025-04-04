Разработчикам добавят интеллекта

МТС запускает нового ИИ-ассистента для разработчиков, который поддерживает 90 языков программирования. В компании рассчитывают занять 10% рынка, объем которого в этом году может составить 17,4 млрд руб. Однако конкурировать с уже существующими решениями, часть которых еще и бесплатна, будет непросто. К тому же ИИ-ассистенты пока не справляются с узкоотраслевыми задачами и несут риски информационной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

МТС AI выводит на рынок ИИ-ассистента для разработчиков Kodify 2, рассказал “Ъ” гендиректор МТС Web Services Павел Воронин. Первую версию своей модели компания представила в июне 2024 года и ранее использовала ее внутри экосистемы МТС, теперь же будет продавать продукт на коммерческом рынке.

В МТС AI заявляют, что обновленный ИИ-помощник поддерживает 90 языков программирования, содержит 7 млрд параметров, поддерживает контекст длиной до 32 768 токенов и поставляется с OpenAI-совместимым API. Средняя стоимость внедрения ИИ-ассистента разработчика сегодня составляет около 5 млн руб., говорят в компании.

ИИ-ассистент для разработчиков позволяет генерировать части кода, оптимизировать его или проводить проверки на наличие ошибок.

МТС AI рассчитывает занять 10% рынка, на котором уже представлены решения от «Яндекса» — SourceCraft Code Assistant и «Сбера» — GigaCode. По оценке MTS AI, объем рынка ИИ-ассистентов для разработчиков в России составит 17,4 млрд руб. в 2025 году при росте в прошлом году в 25%.

В «Яндексе» заявили “Ъ”, что их ИИ-помощник доступен бесплатно в составе платформы для разработки SourceCraft и как плагин к «популярным средам разработки». В компании добавляют, что «за полгода публичного тестирования к сервису запросили доступ тысячи внешних пользователей: от индивидуальных разработчиков до крупных компаний из ритейла, банковской сферы и других индустрий». В «Сбере» не ответили на запрос. В «Авито» сообщили “Ъ”, что сейчас тестируют собственного ИИ-ассистента для ускорения написания кода, однако пока не планируют выводить его на рынок.

Конкуренцию с другими игроками Kodify 2 будет непросто выдерживать, так как с технической точки зрения у МТС пока не прослеживается какой-то «киллер-фичи», а характеристики их модели соответствуют зарубежным аналогам open source, считает директор по продуктовому развитию Innostage Анна Олейникова. «Не все компании готовы будут платить около 5 млн руб. за внедрение, когда на рынке представлены бесплатные решения»,— добавляет она. «Компании потребуется приложить усилия, чтобы найти свою нишу и успешно продвигать продукт на рынке»,— считает руководитель направления «Инфраструктурные решения» «Крок» Александр Сысоев.

По словам Александра Сысоева, ИИ-ассистенты уже довольно успешно справляются с автоматизацией рутинных процессов, повышением скорости разработки и улучшением качества кода.

Однако для специализированного ПО, например промышленного, ИИ-ассистентов необходимо дообучать и донастраивать, потому что общие ИИ-ассистенты не понимают специфики требований к точности и безопасности промышленных решений, объясняет собеседник “Ъ” в крупной нефтяной компании. «ИИ может генерировать код с уязвимостями, если разработчики не проводят тщательный аудит»,— добавляет гендиректор ЧУ «Цифрум» (входит в «Росатом») Игорь Скобелев.

Качество создаваемого ИИ-моделями кода может со временем ухудшаться, так как будет воспроизводиться уже созданный ИИ код, объясняет директор по инновациям финтех-разработчика Fork-Tech Владислав Лаптев. «Необходимо контролировать качество данных для обучения моделей и использовать механизмы, отделяющие человеческий код от машинного. ИИ-ассистенты должны оставаться инструментами поддержки разработчиков, а не полной заменой специалистов»,— добавляет он.

Алексей Жабин