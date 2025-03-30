ИИ дорожает

По подсчетам консалтинговой компании Ward Howell, расходы на работу команды ИT-специалистов, нанимаемых для разработки проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессы крупных компаний, могут доходить до полумиллиарда рублей в год. Столь внушительные затраты обусловлены дефицитом соответствующих специалистов при высоком спросе на их услуги. В перспективе, считают эксперты, он будет только увеличиваться — в том числе из-за нехватки кадров, которую придется восполнять ИТ-решениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Работа команды ИТ-специалистов, занимающихся внедрением ИИ-технологий в производственные процессы, может стоить российским компаниям до 500 млн руб. в год. Такие оценки в докладе «ИИ требует профессионалов — что нужно для создания и развития ИИ-команды» дают аналитики консалтинговой компании Ward Howell. Они обобщили опыт крупного российского бизнеса из таких сфер, как финансы, ритейл, ИТ, логистика, телеком, услуги гостеприимства и производство.

Как следует из отчета, средние зарплаты middle-разработчиков находятся в диапазоне от 200 тыс. до 500 тыс. руб. в месяц, senior — 450–700 тыс. руб., экспертов-руководителей — от 700 тыс. руб., но чаще — выше 1 млн руб. Поэтому вложения компаний на старте составляют от 50 млн руб. в год — за эти деньги можно нанять минимальную команду из двух человек и купить базовое программное обеспечение. Бюджет полноценного внедрения крупных проектов может составлять 300–500 млн руб. в год — включая расходы на оплату труда, оборудование и инфраструктуру (офис, бэк-офис, административные расходы и прочее).

Высокие зарплаты специалистов ИИ-направления — результат дефицита кадров, отмечают авторы доклада. Закрытие позиций происходит за счет активного переманивания кадров.

При этом у большинства компаний наем новых кандидатов — единственный источник кадров, так как собственного профильного резерва у них нет. Отметим, что дополнительный спрос на ИИ-специалистов формирует государство, так как Минэкономики сейчас проводит уже третью волну отбора исследовательских центров, занимающихся разработками в этой области (см. “Ъ” от 1 марта).

Независимый консультант Алексей Миронов отмечает, что позволить себе инвестировать в ИИ-проекты сейчас может только наиболее устойчивый российский бизнес. «Большинство вынуждены в первую очередь решать задачи, связанные с текущими вызовами, такими как высокая стоимость заемных денег и замедление темпов экономического развития»,— говорит он.

«По данным нашего собственного исследования, активным внедрением ИИ сейчас занимаются примерно треть крупных российских компаний и говорить о том, что эта практика стала повсеместной, еще рано. Бизнес останавливает не только высокая стоимость таких проектов, но и неопределенность в расчетах их окупаемости»,— соглашается директор проектов консалтинговой компании Regroup Анастасия Петрович.

В то же время, отмечает глава Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова, в перспективе ИИ-проектов неизбежно будет больше.

В частности, подталкивать компании к этому будет дефицит специалистов, необходимых для их основных функций. «Российский рынок труда останется трудодефицитным на горизонте до 2030 года как минимум, а значит, стимул повышать производительность у бизнеса будет»,— говорит эксперт. В частности, ИИ даже на текущем уровне развития может заменить часть IT-специалистов — этот процесс, судя по сокращению числа вакансий в отрасли в нынешнем году, возможно, уже идет (подробнее см. “Ъ” от 16 марта).

Анастасия Мануйлова