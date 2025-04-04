Полковника бригады тактической авиации ВСУ заочно приговорили к пожизненному

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) в Белгородской области командира 39-й бригады тактической авиации ВСУ полковника Алексея Захарчука. Его приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

Суд установил, что в июне 2024 года осужденный, будучи в Житомирской области Украины, приказал атаковать Шебекинский район Белгородской области. В результате истребитель Су-27 скинул бомбу на пункт расположения российских военнослужащих в регионе. Согласно статье, по которой обвинили полковника, бомбардировка привела к смерти человека или другим тяжелым последствиям.

Осужденный скрылся от суда за границей России. Его объявили в международный розыск.

25 марта Генпрокуратура сообщила о заочном приговоре к пожизненному другому полковнику ВСУ — командиру 107-й реактивной артиллерийской бригады Александра Келембета. Его признали виновным за удар по Скадовску в ноябре 2023 года. За день до этого пожизненные сроки получили командир и старший штурман бригады БПЛА Андрей Дзяния и Сергей Бурденюк.

Подробнее — в материале «Ъ» «По всей строгости заочного обсуждения».

Никита Черненко