Двух полковников ВСУ заочно приговорили к пожизненному за атаки на аэродромы ВС РФ

2-й Западный окружной военный суд признал виновными в терактах (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) командира 383-й бригады летательных беспилотных аппаратов ВСУ полковника Андрея Дзянию и старшего штурмана бригады полковника Сергея Бурденюка. Их заочно приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщила Генпрокуратура России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с октября по декабрь 2022 года полковники по приказу властей и военного командования Украины осуществляли теракты на территории России для устрашения населения и нарушения работы органов государственной власти. Так, по их приказам были совершены четыре атаки БПЛА по военным аэродромам в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.

Сергея Бурденюка объявили в международный розыск в августе 2023 года. Следствие установило, что полковник ВСУ стоял за ударами беспилотников по аэродромам Шайкова в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В первых двух случаях целями атак были бомбардировщики ВВС России, в Энгельсе же находилась стратегическая авиация России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Командира "Стрижей" ждут с арестом в России».

Никита Черненко