По всей строгости заочного осуждения

В Москве заочно за теракты осудили двух полковников ВСУ, которые в 2022 году организовали атаки беспилотников на военные аэродромы России. Оба фигуранта, находящихся в международном розыске, получили пожизненные сроки. Причем в материалах дела говорится, что нарушили они не только российские, но и украинские законы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении командира 383-й отдельной бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка. 383-я бригада, или войсковая часть №АЗ 808, дислоцируется в украинском городе Хмельницкий.

По данным участников разбирательства, в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года полковники, «действуя умышленно организованной группой с высшим военным и политическим руководством Украины и лицами из числа иных военнослужащих ВСУ», совершили серию терактов (ст. 205 УК).

Для нападений на аэродромы войсковых частей Шайковка (Калужская область), Рязань (Рязанская область) и дважды Энгельс-2 (Саратовская область), не принимающих участия в проведении СВО, они использовали БПЛА Ту-141 «Стриж» и UJ-22 Airborne, состоящие на вооружении 383-й бригады.

В результате атаки UJ-22 Airborne по аэродрому Шайковка, сопровождавшейся подрывом на высоте около 10 м его боевой части, заряженной поражающими элементами, говорится в материалах уголовного дела, имущественный ущерб либо иные тяжкие последствия причинены не были «по не зависящим» от обвиняемых обстоятельствам.

«В других случаях наступили тяжелые последствия»,— отмечается в деле.

Как сообщал “Ъ”, в результате прилета «Стрижа», советского беспилотного разведывательного аппарата, переделанного в боевую ракету, в Рязани погибли трое, а ранения получили еще семеро военнослужащих.

Были повреждены три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля «ЗИЛ» и Kia Sorento, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий.

Напомним, что тогда Минобороны РФ сообщало о предотвращении атак беспилотников не только на аэродром в Рязани, но и в Энгельсе. В военном ведомстве отмечали, что целью атаки являлась стратегическая авиация России. Налет был отражен, хотя в результате инцидента погибли трое военных, четверо были ранены, а незначительные повреждения получили два самолета.

По данным военных следствия, прокуратуры и суда, теракты, которые создавали опасность гибели человека и причинения значительного имущественного ущерба, были совершены в целях устрашения населения, дестабилизации деятельности органов госвласти и воздействия на принятие ими решения о прекращении проведения специальной военной операции на Украине.

При этом фигуранты, говорится в деле, нарушали не только российские, но и украинские законы.

Так, в ст. 15 Устава внутренней службы ВСУ говорится, что военнослужащие обязаны знать и непреклонно соблюдать принятые Украиной нормы международного гуманитарного права и конституции, в которой сообщается, что «каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь», а обязанность государства — ее защищать.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя из военной прокуратуры, заочно приговорив обвиняемых Дзяния и Бурденюка к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Правда, для исполнения приговора военнослужащих, объявленных в международный розыск, еще надо поймать.

Николай Сергеев