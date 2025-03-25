Полковник ВСУ заочно приговорен к пожизненному за удар по Скадовску в 2023 году

Южный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта, повлекшего смерть человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), командира 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Александра Келембета. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщила Генпрокуратура.

Суд установил, что 9 ноября 2023 года полковник приказал ударить по зданию 126-го военного следственного отдела СКР в городе Скадовске Херсонской области. Для этого по зданию выпустили не менее двух управляемых реактивных снарядов М31. В результате теракта погибло 11 человек, еще десять граждан получили ранения различной степени тяжести. Материальный ущерб превысил 10 млн руб.

Накануне военный суд в Москве приговорил командира и старшего штурмана бригады беспилотников ВСУ Андрея Дзянию и Сергея Бурденюка. Следствие определило, что они отдавали приказы об атаках БПЛА на военные аэродромы России с октября по декабрь 2022 года. Их также приговорили к пожизненному лишению свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «По всей строгости заочного осуждения».

Никита Черненко