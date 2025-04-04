ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества без СМС-кодов

Мошенники начали работать по новой схеме, в которой они не просят назвать код из СМС, сообщили в пресс-службе ВТБ (MOEX: VTBR). Как отметили специалисты, таким образом злоумышленники создают ложное ощущение безопасности у жертв.

Согласно сообщению ВТБ, на такую тактику работы мошенников стали чаще жаловаться в марте. Схема состоит из нескольких звонков. Во время первого звонка мошенники стараются напугать клиента, убеждая его в том, что он разговаривает со злоумышленниками.

После разговора клиенту приходит СМС, в котором сообщается, что в его аккаунт попытались войти с незнакомого устройства. В тексте сообщения предлагается перейти по указанной ссылке или позвонить по номеру, чтобы защитить свои деньги. По ссылкам открываются фишинговые сайты, а по якобы официальному номеру ждет звонка очередной мошенник.

Далее обманутый клиент сам звонит мошенникам или переводит им деньги. В разговоре паникующую жертву снова пугают и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет.

В начале марта президент России Владимир Путин заявил, что телефонное и интернет-мошенничество в стране приобрело недопустимые размеры. Он призвал правительство срочно предпринять необходимые шаги. Генпрокурор Игорь Краснов сказал, что в России спроектирована новая уголовно-правовая норма, криминализирующая кибервымогательство.