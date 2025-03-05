«Нужно действовать быстро»: Путин обсудил с кабмином борьбу с кибермошенничеством

Владимир Путин на совещании по видеосвязи с членами правительства обсудил проблемы телефонного и интернет-мошенничества и ситуацию на системообразующих предприятиях. Главные заявления Эльвиры Набиуллиной, Игоря Краснова, Александра Новака и других — в подборке «Ъ».

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин

Телефонное и интернет-мошенничество в России приобрело недопустимые размеры, нужно действовать быстро.

Нужно как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без «периода охлаждения»,

Важно мониторить и держать под контролем состояние системообразующих предприятий России.

Проследить, как механизм внесудебного банкротства будет работать для участников СВО.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

ЦБ готов выступить «единым окном» для взаимодействия банков и операторов связи в целях борьбы с мошенничеством.

Более 4 млн россиян уже воспользовались самозапретом на кредиты.

Крупные банки «отбивают» свыше 99% атак кибермошенников на граждан.

Все российские банки и все операторы связи должны обмениваться данными о мошенниках.

ЦБ обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека для борьбы с дропперством.

Необходима уголовная ответственность для дропперов, В первый раз можно ограничиться предупреждением, но за последующую помощь в хищении средств нужно уголовно наказывать.

Генпрокурор Игорь Краснов

Спроектирована новая уголовно-правовая норма, криминализирующая кибервымогательство.

Генпрокуратура прорабатывает возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт.

Необходимо дополнительно регламентировать порядок реализации сим-карт через маркет-плейсы.

Более 50 тыс. случаев воровства личных аккаунтов на «Госуслугах» зафиксировано в 2024 году.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

В России могут реализовать возможность самозапрета на получение иностранных звонков.

На «Госуслугах» может появиться сервис по самозапрету на оформление сим-карт.

На «Госуслугах» появится жизненная ситуация «Борьба с мошенничеством».

Правительство подготовило комплексный проект по борьбе с кибермошенничеством.

Вице-премьер Александр Новак

Ситуация на системообразующих предприятиях России устойчивая.

Ситуация в российском лесопромышленном комплексе достаточно стабильная, но есть сложности на отдельных предприятиях.

Прорабатываются меры по стимулированию производства риса за счет открытия высокорентабельных экспортных рынков.

В планах — изучить ситуацию в производстве удобрений, строительстве рыбопромысловых судов, ЖКХ и энергетике.

Выработано более 40 мер поддержки по требующим особого внимания компаниям и отраслям.

Подкомиссия кабмина скоро рассмотрит ситуацию в области энергетики и минудобрений.

Банки начали снижать ставки по ипотечным программам, это хороший сигнал.

Глава Минфина Антон Силуанов

Задолженность по бюджетным кредитам планируют списать в 79 регионах. Потенциальный объем списания — более 1 трлн руб.

Регионы предложили направить около 50% от всего объема списания долгов на ЖКХ.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников