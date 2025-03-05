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«Нужно действовать быстро»: Путин обсудил с кабмином борьбу с кибермошенничеством

Владимир Путин на совещании по видеосвязи с членами правительства обсудил проблемы телефонного и интернет-мошенничества и ситуацию на системообразующих предприятиях. Главные заявления Эльвиры Набиуллиной, Игоря Краснова, Александра Новака и других — в подборке «Ъ».

Владимир Путин во время совещания с членами правительства

Владимир Путин во время совещания с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин во время совещания с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин

  • Телефонное и интернет-мошенничество в России приобрело недопустимые размеры, нужно действовать быстро.
  • Нужно как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без «периода охлаждения»,
  • Важно мониторить и держать под контролем состояние системообразующих предприятий России.
  • Проследить, как механизм внесудебного банкротства будет работать для участников СВО.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

  • ЦБ готов выступить «единым окном» для взаимодействия банков и операторов связи в целях борьбы с мошенничеством.
  • Более 4 млн россиян уже воспользовались самозапретом на кредиты.
  • Крупные банки «отбивают» свыше 99% атак кибермошенников на граждан.
  • Все российские банки и все операторы связи должны обмениваться данными о мошенниках.
  • ЦБ обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека для борьбы с дропперством.
  • Необходима уголовная ответственность для дропперов, В первый раз можно ограничиться предупреждением, но за последующую помощь в хищении средств нужно уголовно наказывать.

Генпрокурор Игорь Краснов

  • Спроектирована новая уголовно-правовая норма, криминализирующая кибервымогательство.
  • Генпрокуратура прорабатывает возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт.
  • Необходимо дополнительно регламентировать порядок реализации сим-карт через маркет-плейсы.
  • Более 50 тыс. случаев воровства личных аккаунтов на «Госуслугах» зафиксировано в 2024 году.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

  • В России могут реализовать возможность самозапрета на получение иностранных звонков.
  • На «Госуслугах» может появиться сервис по самозапрету на оформление сим-карт.
  • На «Госуслугах» появится жизненная ситуация «Борьба с мошенничеством».
  • Правительство подготовило комплексный проект по борьбе с кибермошенничеством.

Вице-премьер Александр Новак

  • Ситуация на системообразующих предприятиях России устойчивая.
  • Ситуация в российском лесопромышленном комплексе достаточно стабильная, но есть сложности на отдельных предприятиях.
  • Прорабатываются меры по стимулированию производства риса за счет открытия высокорентабельных экспортных рынков.
  • В планах — изучить ситуацию в производстве удобрений, строительстве рыбопромысловых судов, ЖКХ и энергетике.
  • Выработано более 40 мер поддержки по требующим особого внимания компаниям и отраслям.
  • Подкомиссия кабмина скоро рассмотрит ситуацию в области энергетики и минудобрений.
  • Банки начали снижать ставки по ипотечным программам, это хороший сигнал.

Глава Минфина Антон Силуанов

  • Задолженность по бюджетным кредитам планируют списать в 79 регионах. Потенциальный объем списания — более 1 трлн руб.
  • Регионы предложили направить около 50% от всего объема списания долгов на ЖКХ.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников

  • За время действия внесудебного банкротства списаны долги 20 тыс. пенсионеров и почти четырех тыс. семей с детьми и пяти тыс. граждан, кто не мог расплатиться с кредиторами более семи лет.
  • Законопроект по специальным условиям внесудебного банкротства для участников спецоперации может быть принят в весеннюю сессию.

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