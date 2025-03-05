«Нужно действовать быстро»: Путин обсудил с кабмином борьбу с кибермошенничеством
Владимир Путин на совещании по видеосвязи с членами правительства обсудил проблемы телефонного и интернет-мошенничества и ситуацию на системообразующих предприятиях. Главные заявления Эльвиры Набиуллиной, Игоря Краснова, Александра Новака и других — в подборке «Ъ».
Владимир Путин во время совещания с членами правительства
Фото: пресс-служба президента РФ
Президент Владимир Путин
- Телефонное и интернет-мошенничество в России приобрело недопустимые размеры, нужно действовать быстро.
- Нужно как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без «периода охлаждения»,
- Важно мониторить и держать под контролем состояние системообразующих предприятий России.
- Проследить, как механизм внесудебного банкротства будет работать для участников СВО.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
- ЦБ готов выступить «единым окном» для взаимодействия банков и операторов связи в целях борьбы с мошенничеством.
- Более 4 млн россиян уже воспользовались самозапретом на кредиты.
- Крупные банки «отбивают» свыше 99% атак кибермошенников на граждан.
- Все российские банки и все операторы связи должны обмениваться данными о мошенниках.
- ЦБ обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека для борьбы с дропперством.
- Необходима уголовная ответственность для дропперов, В первый раз можно ограничиться предупреждением, но за последующую помощь в хищении средств нужно уголовно наказывать.
Генпрокурор Игорь Краснов
- Спроектирована новая уголовно-правовая норма, криминализирующая кибервымогательство.
- Генпрокуратура прорабатывает возможность ввести лимиты на выпуск банковских карт.
- Необходимо дополнительно регламентировать порядок реализации сим-карт через маркет-плейсы.
- Более 50 тыс. случаев воровства личных аккаунтов на «Госуслугах» зафиксировано в 2024 году.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко
- В России могут реализовать возможность самозапрета на получение иностранных звонков.
- На «Госуслугах» может появиться сервис по самозапрету на оформление сим-карт.
- На «Госуслугах» появится жизненная ситуация «Борьба с мошенничеством».
- Правительство подготовило комплексный проект по борьбе с кибермошенничеством.
Вице-премьер Александр Новак
- Ситуация на системообразующих предприятиях России устойчивая.
- Ситуация в российском лесопромышленном комплексе достаточно стабильная, но есть сложности на отдельных предприятиях.
- Прорабатываются меры по стимулированию производства риса за счет открытия высокорентабельных экспортных рынков.
- В планах — изучить ситуацию в производстве удобрений, строительстве рыбопромысловых судов, ЖКХ и энергетике.
- Выработано более 40 мер поддержки по требующим особого внимания компаниям и отраслям.
- Подкомиссия кабмина скоро рассмотрит ситуацию в области энергетики и минудобрений.
- Банки начали снижать ставки по ипотечным программам, это хороший сигнал.
Глава Минфина Антон Силуанов
- Задолженность по бюджетным кредитам планируют списать в 79 регионах. Потенциальный объем списания — более 1 трлн руб.
- Регионы предложили направить около 50% от всего объема списания долгов на ЖКХ.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников
- За время действия внесудебного банкротства списаны долги 20 тыс. пенсионеров и почти четырех тыс. семей с детьми и пяти тыс. граждан, кто не мог расплатиться с кредиторами более семи лет.
- Законопроект по специальным условиям внесудебного банкротства для участников спецоперации может быть принят в весеннюю сессию.