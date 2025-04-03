Фондовый рынок США обвалился из-за введения пошлин

Введение Дональдом Трампом импортных пошлин на товары почти всех стран мира привело к падению фондового рынка США. Так, промышленный индекс Dow Jones к 17:00 мск просел на 3,4%, S&P 500 — на 3,75%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 4,75%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Рухнули котировки акций многих американских корпораций, прежде всего технологических. Так, Apple на старте торгов потеряла $250 млрд рыночной капитализации, а ее акции подешевели на 9%. Котировки акций Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon упали на 7,5%, а Nvidia потеряла 4,8%.

Резким падением открылись и торги акциями Tesla Илона Маска — на 6%. Так инвесторы отреагировали не только на введение импортных пошлин на все автомобили, но и на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что господин Маск останется в администрации Трампа даже после истечения срока его работы в качестве специального госслужащего.

Акции Nike рухнули на NYSE на 13%, лишив производителя одежды и обуви $13 млрд капитализации. Ранее производитель предупреждал, что уже по итогам текущего квартала его продажи могут упасть на 10–20% из-за новых тарифов.

Подробнее о том, как импортные пошлины скажутся на американских компаниях,— в материале «Выстрел в ногу».

Кирилл Сарханянц