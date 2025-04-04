Глава РФПИ Дмитриев объяснил почему Россия не просит США снять санкции
Москва не просит у Вашингтона снятия санкций, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что это может произойти, когда американские компании сами захотят вернуться на российский рынок.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Уровень роста ВВП (РФ.— “Ъ”) в прошлом году составил 4% по сравнению с Европой, где он только 1%»,— рассказал господин Дмитриев в интервью Fox News. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), при уходе из России потеряли скорее зарубежные компании. Например, американские — около $300 млрд дохода.
«Сейчас Россия не выдвигает никаких предварительных условий и не требует конкретных послаблений в санкционной политике»,— подчеркнул глава РФПИ.
В среду, 2 апреля, Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, однако в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого Дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с РФ и страна еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями.
Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США после февраля 2022 года. Одной из центральных тем переговоров глава РФПИ назвал восстановление отношений Москвы и Вашингтона. По итогам встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов, убежден господин Дмитриев.
Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».