Глава РФПИ Дмитриев объяснил почему Россия не просит США снять санкции

Москва не просит у Вашингтона снятия санкций, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что это может произойти, когда американские компании сами захотят вернуться на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уровень роста ВВП (РФ.— “Ъ”) в прошлом году составил 4% по сравнению с Европой, где он только 1%»,— рассказал господин Дмитриев в интервью Fox News. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), при уходе из России потеряли скорее зарубежные компании. Например, американские — около $300 млрд дохода.

«Сейчас Россия не выдвигает никаких предварительных условий и не требует конкретных послаблений в санкционной политике»,— подчеркнул глава РФПИ.

В среду, 2 апреля, Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, однако в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого Дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с РФ и страна еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями.

Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США после февраля 2022 года. Одной из центральных тем переговоров глава РФПИ назвал восстановление отношений Москвы и Вашингтона. По итогам встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов, убежден господин Дмитриев.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».