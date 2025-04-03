Simple Estate: ограничения на продажу спиртного в Подмосковье могут затронуть 3% алкомаркетов

Гендиректор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости Simple Estate Никита Корниенко оценил эффект от ограничений на продажу алкоголя в Подмосковье, которые начнут действовать с 1 сентября. Торговать спиртным будет запрещено в магазинах, двери которых выходят во дворы жилых домов. Такие помещения считаются на рынке неликвидными и их занимают всего 3% алкомаркетов, отметил эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Simple Estate Фото: пресс-служба Simple Estate

Как пояснил господин Корниенко в колонке для «Ъ», эти ограничения не сильно отразятся на рынке, однако вызывают опасения по части новых запретов со стороны властей. «Но когда есть выбор между ИП и стабильным арендатором-алкомаркетом, собственники, очевидно, выберут именно вторых. Даже если здесь будут какие-то ожидаемые риски»,— считает он.

В Подмосковье ограничения, по оценкам регионального минсельхоза, затронут 1,5 тыс. объектов: 260 магазинов «Красное & Белое», 140 «Бристолей», 90 «Винлабов» и 60 «Ароматных миров». Магазины смогут доработать до истечения лицензии на торговлю спиртным.

Как алкогольные ограничения в регионах сказываются на рознице — в материале «Ъ» «Спиртоносный удар».