День медработника довел до дела

Верховный суд Удмуртии оставил экс-главврача ижевской городской клинической больницы №9 Эдуарда Сорокина под домашним арестом, заявила «Ъ-Удмуртия» его адвокат Анастасия Ахметгалеева. Сторона защиты настаивает на невиновности обвиняемого в растрате средств медучреждения и планирует подавать кассацию. Ранее открытое письмо в поддержку Эдуарда Сорокина подписали около 1 тыс. человек. Местный медицинский профсоюз ситуацию не комментирует, региональный минздрав оказывает содействие следствию в рамках своих компетенций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный врач ГКБ №9 Эдуард Сорокин

Фото: ГКБ №9, vk Бывший главный врач ГКБ №9 Эдуард Сорокин

Фото: ГКБ №9, vk

Верховный суд Удмуртии оставил бывшего главного врача ижевской городской клинической больницы (ГКБ) №9 Эдуарда Сорокина под домашним арестом, сообщила «Ъ-Удмуртия» его адвокат Анастасия Ахметгалеева. Сторона защиты подавала в судебную инстанцию апелляцию на решение Ленинского райсуда Ижевска 21 марта. Тогда бывшему руководителю медучреждения предъявили обвинение в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и избрали указанную меру пресечения на два месяца, до 17 мая.

Следствие считает, что в 2022-2024 гг. Эдуард Сорокин, являясь главным врачом городской больницы, «путем нецелевого расходования денежных средств» растратил принадлежащие больнице 30 тыс. руб.

СУ СКР совместно с оперативными подразделениями МВД устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемого. Оперативно получить комментарий регионального СУ СКР «Ъ-Удмуртия» по медицинскому делу не удалось: направлен соответствующий запрос.

После назначения Эдуарду Сорокину меры пресечения в виде домашнего ареста появилось открытое письмо в поддержку бывшего главного врача, которое подписали около 1 тыс. человек. Копия документа есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия». Открытое письмо на имя прокурора Удмуртии Артема Николаева датировано 24 мартом.

«По нашему мнению, ситуация выглядит абсолютно абсурдной и нелепой. Зная Эдуарда Павловича как исключительно честного и порядочного человека, внесшего огромный вклад в развитие отечественной медицины, мы не сомневаемся в его невиновности и считаем всю ситуацию чудовищной ошибкой и провокацией»,— говорится в обращении.

Эдуард Сорокин является заведующим кафедрой анестезиологии и реаниматологии Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА). «Отстранение от работы основного сотрудника кафедры ставит под угрозу выпуск 15 молодых специалистов»,— следует из открытого письма. Обратившиеся просят от прокурора «дать указания подробно разобраться в сложившейся ситуации».

Как «Ъ-Удмуртия» рассказала госпожа Ахметгалеева, открытое письмо было написано по инициативе представителей медицинского сообщества. По информации защитника, его подписали коллеги Эдуарда Сорокина из Удмуртии и других регионов РФ, а также из Казахстана.

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Напомним, Эдуард Сорокин возглавил медучреждение в январе 2023-го. В отрасли здравоохранения он работает свыше 30 лет. С 2011-го являлся в больнице анестезиологом-реаниматологом. С сентября 2024-го медучреждение возглавила Елена Сычева, в прошлом — главный врач городской клинической больницы №4. В 2021-2023 гг. занимала должность первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии.

Госпожа Ахметгалеева рассказала «Ъ-Удмуртия» подробности «нецелевого использования внебюджетных средств». По словам адвоката, Эдуард Сорокин потратил 30 тыс. руб. на аренду светового и звукового оборудования для проведения Дня медработника.

«Согласно действующему законодательству, в том числе гражданскому кодексу, нецелевым использованием может считаться только расходование бюджетных средств. Оно не может применяться в отношении средств, заработанных медучреждением»,— настаивает защитник. Адвокат добавила, что внебюджетные средства были направлены через систему электронных платежей: трата официально задокументирована.

В профсоюзе работников здравоохранения Удмуртии и ИГМА отказались прокомментировать «Ъ-Удмуртия» ситуацию. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что не дают оценку делу Эдуарда Сорокина, находящемуся в стадии расследования. «Содействие следствию оказывается по запросу следственных органов в рамках компетенции министерства»,— добавил представитель ведомства.

Сторона защиты планирует подать кассацию на решение Верховного суда Удмуртии.

Дмитрий Горбунов