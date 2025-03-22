Экс-главному врачу в Ижевске назначили домашний арест по делу о растрате

Экс-главврача ГКБ № 9 в Ижевске отправили под домашний арест по делу о растрате 30 тыс. руб. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, 55-летнему фигуранту предъявлено обвинение в нецелевом расходовании средств больницы с использованием служебного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, преступление совершено в июне-июле 2024 года, когда он занимал должность руководителя больницы. Деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками ОЭБиПК УМВД Ижевска. Суд назначил ему 2 месяца домашнего ареста, до 17 мая. Сообщается, что подсудимый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.