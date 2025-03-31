Около тысячи человек подписали письмо в поддержку экс-главврача больницы Ижевска

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», около 1 тыс. человек подписали открытое письмо в поддержку бывшего главного врача ГКБ №9 в Ижевске Эдуарда Сорокина, обвиняемого в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Копия документа от адвоката Эдуарда Сорокина Анастасии Ахметгалеевой есть в распоряжении редакции.

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Экс-главврача отправил под домашний арест 21 марта Ленинский райсуд Ижевска. Следствие считает, что фигурант, являясь главным врачом ГКБ №9, в 2022-2024 гг. «путем нецелевого расходования денежных средств» растратил принадлежащие больнице 30 тыс. руб. Меру пресечения Эдуарду Сорокину назначили на два месяца, до 17 мая.

Открытое письмо прокурору Удмуртии Артему Юрьевичу датировано 24 марта. Обратившиеся называют Эдуарда Сорокина невиновным и считают ситуацию «чудовищной ошибкой и провокацией». В документе указано, что Эдуард Сорокин является заведующим кафедрой анестезиологии и реаниматологии Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА). «Отстранение от работы основного сотрудника кафедры ставит под угрозу выпуск 15 молодых специалистов»,— следует из открытого письма. Обратившиеся просят от прокурора «дать указания подробно разобраться в сложившейся ситуации».

Напомним, Эдуард Сорокин возглавил ГКБ №9 в январе 2023 года. В отрасли здравоохранения он работает свыше 30 лет. С 2011 года являлся в больнице анестезиологом-реаниматологом.