Российская «дочка» Google впервые за четыре года получила прибыль

Дочерняя компания Google в России получила чистую прибыль впервые с 2020 года. За прошедший год она составила почти 900 млн руб. против убытка 3,12 млрд руб. в 2023-м, следует из отчетности, представленной Федеральной налоговой службой (ФНС). Компания находится на стадии ликвидации с октября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Последний раз ООО «Гугл» получала прибыль в 2020 году. Тогда компания заработала 1,73 млрд руб. После этого, в 2021-м, убыток достиг 26,4 млрд руб., а в 2022-м — 10,18 млрд руб. При этом сведения о выручке компании за 2023–2024 годы отсутствуют. По итогам 2022 года показатель составил 24,1 млрд руб.

По данным «Известий», две недели назад американский офис Google выплатил 13,4 млрд руб. штрафов из 32,8 млрд. 20 марта корпорация попросила суд в России отменить штраф в размере 8 млрд руб., однако жалобу посчитали необоснованной и все же его назначили.

О штрафах Google в РФ — в материале «Ъ» «Нули уже не считаются».