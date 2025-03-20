Google попросил отменить штраф в 8 млрд рублей

Американская корпорация Google попросила суд в России отменить штраф в размере 8 млрд руб., назначенный из-за задержки с ознакомлением извещения, следует из материалов дела, которые приводит «РИА Новости». Юристы компании утверждают, что извещение было направлено в канун католического Рождества.

«Извещение было направлено в канун католического Рождества, и Google LLC 25 и 26 декабря 2024 года не работала»,— приводятся доводы стороны защиты в материалах дела.

Российская сторона настаивает, что протокол был составлен 27 декабря. Католическое рождество отмечается 25 декабря. В материалах указано, что 26 и 27 декабря 2024 года ни в США, ни в России выходными днями не объявлялись.

Чертановский суд Москвы посчитал жалобу Google необоснованной и 4 марта утвердил штраф в 8 млрд руб. Он был назначен за неуплату штрафа в 4 млрд руб., в свою очередь назначенного за неуплату 2 млрд руб. по решению Федеральной антимонопольной службы за нарушение российского антимонопольного законодательства.