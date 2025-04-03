АКОРТ: алкоголь формирует от 15% до 40% оборота розницы

Алкоголь формирует в среднем от 15% до 40% оборота магазина в зависимости от его типа, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов. Позиции считаются высокомаржинальными для ритейлеров, заменить их, по сути, нечем, объяснил он «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В АКОРТ считают, что ограничения на продажу алкоголя, которые начали действовать в некоторых российских регионах, в итоге могут привести к закрытию 1 тыс. магазинов, сокращению 5 тыс. рабочих мест и снижению поступлений в бюджеты регионов на миллиарды рублей в год.

В Вологодской области, где продажа спиртного ограничена двумя часами в день, в 2025 году снижения год к году поступления в бюджет от акцизов на алкогольную продукцию не ожидается. По состоянию на 28 марта 2025 года доходы от них составили 0,5 млрд руб., на уровне прошлого года. В целом, по словам главы региона Георгия Филимонова, влияние акцизов на алкоголь на доходы бюджета области незначительно и составляет около 2%.

Как алкогольные ограничения в регионах сказываются на российской рознице — в аналитическом материале «Ъ» «Спиртоносный удар».