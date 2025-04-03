Reuters: США рассматривают сценарий отказа от командования силами НАТО в Европе

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность реализации сценария, при котором пост верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе больше будет занимать представитель военного командования не из США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники. Ранее эту должность занимали только американцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС

«Я думаю, что эти вопросы следует тщательно обдумать»,— приводит Reuters реакцию на соответствующие сообщения генерала армии США Кристофера Каволи, который в настоящее время занимает пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Как пишет Reuters, он предупредил, что такой расклад может создать проблемы для командования и контроля за ядерными вооружениями, а также для американских войск в составе НАТО.

Анастасия Домбицкая