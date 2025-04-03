Reuters: США рассматривают сценарий отказа от командования силами НАТО в Европе
Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность реализации сценария, при котором пост верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе больше будет занимать представитель военного командования не из США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники. Ранее эту должность занимали только американцы.
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«Я думаю, что эти вопросы следует тщательно обдумать»,— приводит Reuters реакцию на соответствующие сообщения генерала армии США Кристофера Каволи, который в настоящее время занимает пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
Как пишет Reuters, он предупредил, что такой расклад может создать проблемы для командования и контроля за ядерными вооружениями, а также для американских войск в составе НАТО.