Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: США рассматривают сценарий отказа от командования силами НАТО в Европе

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность реализации сценария, при котором пост верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе больше будет занимать представитель военного командования не из США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники. Ранее эту должность занимали только американцы.

Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС

Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС

«Я думаю, что эти вопросы следует тщательно обдумать»,— приводит Reuters реакцию на соответствующие сообщения генерала армии США Кристофера Каволи, который в настоящее время занимает пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Как пишет Reuters, он предупредил, что такой расклад может создать проблемы для командования и контроля за ядерными вооружениями, а также для американских войск в составе НАТО.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все