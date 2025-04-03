Марко — пять процентов

В Брюсселе 3 апреля открылась двухдневная встреча министров иностранных дел стран—членов НАТО. На фоне изменений во внешнеполитическом курсе Вашингтона, поставивших под сомнение трансатлантические связи, на нынешнем мероприятии страны—члены НАТО не столько обсуждали угрозы извне, сколько выражали опасения подрывом солидарности изнутри. Заверить партнеров в том, что Америка по-прежнему привержена альянсу, попытался госсекретарь США Марко Рубио. Впрочем, у такой лояльности нашлась и своя цена — повышение отчислений на оборону всеми странами НАТО до 5% ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе

Фото: Yves Herman / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе

Фото: Yves Herman / Reuters

Встреча министров иностранных дел в Брюсселе проходила в напряженной атмосфере: после прихода к власти в США президента Дональда Трампа европейские союзники по альянсу начали сомневаться в приверженности Вашингтона этому объединению. В последние недели обсуждались даже такие радикальные сценарии, как возможный вывод 100 тыс. американских военных из стран Евросоюза и выход США из НАТО.

Разошлись союзники и в вопросе украинского конфликта: попытки господина Трампа достичь мирного соглашения между Россией и Украиной и отказ Киеву во вступлении в НАТО противоречили не только заявлениям альянса, но и ранее принятым документам. Так, на последнем саммите НАТО в июле 2024 года участники в совместном заявлении однозначно указали, что будущее Украины в альянсе.

Свою лепту в эту мрачную атмосферу внесли и заявления президента Трампа о возможности аннексии Гренландии, имеющей автономный статус в составе члена НАТО Дании, а также введение тарифов на экспорт в США для целого ряда стран, многие из которых входят в альянс.

Все эти разногласия и опасения стали благодатной почвой для беспокойства о перспективах саммита НАТО в июне, подготовкой к которому и стала нынешняя встреча министров.

Первым сбить градус напряжения попытался генсек альянса Марк Рютте. Он заверил, что «нет никаких планов внезапного сокращения (американского военного контингента) в Европе». Хотя при этом допустил оговорку, что США как сверхдержаве нужно уделять больше внимания разным театрам военных действий. «Мы все делаем в альянсе в духе отсутствия неожиданностей, совместной работы... Если американцы захотят больше сосредоточиться на Азии, то очевидно, что мы сделаем это скоординированным образом»,— сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио в своем вступительном слове тему возможного вывода американского контингента из Европы обошел стороной. Но в целом дал понять, что Вашингтон и впредь останется приверженным альянсу, назвав заявления об обратном истерией.

Он также поведал, какие приоритеты есть у Штатов как неформального лидера альянса. Несмотря на приверженность США НАТО, другим членам альянса необходимо также приложить усилия для его укрепления, дал понять американский дипломат. А далее заявил, что хотел бы уехать из Брюсселя с конкретным обязательством стран-союзниц тратить 5% национального ВВП на оборону. Касается это требование и самих США, заверил Рубио.

«Никто не ожидает, что это можно сделать через год или два, но процесс должен быть реальным»,— подчеркнул глава американского Госдепа, отстаивая идею о необходимости повышения оборонных расходов до 5%.

Официальные лица США уже выдвигали это требование ранее, однако в европейских столицах оно пока не встретило понимания.

Вопросы вызывает не только беспрецедентно высокая планка расходов, но и ее целесообразность в условиях, когда сам Вашингтон, в отличие от европейских столиц, не видит угрозы альянсу со стороны России.

Текущие расходы на оборону большинства членов НАТО составляют около 2% ВВП — такого повышения Дональд Трамп добился еще в первый президентский срок, в период с 2016 по 2020 год. Но к 2024 году этого целевого показателя достигли лишь 23 из 32 стран. Среди аутсайдеров — такие крупные европейские игроки, как Италия и Испания. Зато граничащие с Россией государства этот план даже перевыполнили. Так, страны Балтии и Польша уже тратят на оборону около 3% ВВП. Ожидается, что именно такую планку зафиксируют страны—члены НАТО на саммите в июне, хотя ранее Марк Рютте называл более реальной цифру 3,5% ВВП — примерно столько, сколько сейчас тратят на оборону США (3,4% ВВП, что является самым высоким показателем в альянсе).

Вероника Вишнякова