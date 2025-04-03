Stellantis остановил заводы в Канаде и Мексике из-за тарифов Трампа

Концерн Stellantis приостановил производство на своих сборочных заводах в Мексике и Канаде, сообщает The Wall Street Journal. Решение было принято на следующий день после того, как Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на весь импорт автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters

Автопроизводитель планирует приостановить на две недели работу своего завода по производству минивэнов Chrysler Pacifica в канадском Виндзоре. А еще один завод по производству Jeep Compass в Толуке, Мексика, закроется до конца апреля, говорится в электронном письме сотрудникам заводов от главы Stellantis в Северной Америке Антонио Филосы.

Ожидается, что это решение руководства концерна затронет около 900 сотрудников заводов. «С учетом того, что в настоящее время действуют новые тарифы для автомобильного сектора, нам потребуется коллективная стойкость и дисциплина, чтобы пережить это сложное время»,— говорится в письме господина Филосы.

Котировки акций Stellantis падают на NYSE на 6%.

Подробнее о новых пошлинах — в материале «Ъ» «Экспорт автомобилей в США притормозят пошлинами».

Кирилл Сарханянц