Рубио: страны НАТО должны повысить оборонные расходы до 5% ВВП

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что странам НАТО необходимо повысить расходы на оборону с нынешнего целевого показателя в 2% ВВП до 5% — столько средств на эти цели не тратит ни один член альянса. По его словам, каждый участник сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО должен пообещать достичь этого результата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Мы хотим уйти отсюда с пониманием того, что мы находимся на реалистичном пути, а каждый из членов обязуется и выполняет обещание достичь 5% расходов. Это касается и США»,— сказал Марко Рубио перед встречей с главами МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе (цитата по Reuters).

«Истерика» о планах США выйти из НАТО или отказаться от поддержки партнеров по альянсу, отметил Марко Рубио, ничем не оправдана. «Президент США Трамп не против НАТО. Он против НАТО, не обладающей необходимыми возможностями для соблюдения обязательств по договору, который действует в отношении каждой из стран»,— сказал американский госсекретарь.

В 2014 году страны НАТО установили планку в 2% ВВП для расходов на оборону, на это давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 23 страны из 32. Не смогли нарастить расходы до необходимого уровня Хорватия, Португалия, Италия, Канада, Бельгия, Словения, Люксембург, Испания. Новая цель по оборонным расходам, которая изначально должна была составить 3% ВВП, может быть поставлена на саммите НАТО в Гааге в июле 2025 года.

Больше всех на оборону в относительных показателях тратят Польша — более 4% ВВП, и Эстония — почти 3,5% ВВП. США идут на третьем месте — 3,4% ВВП. Больше 3% ВВП на оборону также расходуют Латвия и Греция.

О встрече глав МИДов стран НАТО в Брюсселе — в материале «Ъ» «Совсем не то НАТО».

Лусине Баласян