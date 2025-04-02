Генсек НАТО Рютте: США не выведут войска из Европы

Генсек НАТО Марко Рютте сообщил, что США не рассматривают возможность вывода своих войск с территории Европы. При этом он приветствовал стремление ЕС увеличить расходы на оборону, чтобы достичь самостоятельности в обеспечении своей безопасности к 2030 году.

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Фото: Virginia Mayo / AP Марко Рютте

Фото: Virginia Mayo / AP

«США полностью привержены участию в НАТО, речь о выводе их войск из Европы не идет»,— сказал Марко Рютте на пресс-конференции перед заседанием глав МИДов стран альянса (запись опубликована на YouTube). Так он ответил на вопрос о планах Пентагона сосредоточиться на подготовке к возможной войне с Китаем.

На пресс-конференции Марк Рютте также сообщил, что в июне министры обороны стран НАТО согласуют новые цели по оборонным расходам. По его словам, участники альянса должны тратить на эти цели «значительно больше 3%».

В феврале председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в разговоре с Bloomberg допустил, что США сократят военное присутствие в Европе, поскольку приоритеты Вашингтона смещаются в Индо-Тихоокеанский регион. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что страна сохранит контингент в Европе. При этом он призвал ЕС «взять на себя большую ответственность за свою оборону».

Подробнее — в материале «Ъ» «Совсем не то НАТО».