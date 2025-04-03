Сенат США проголосовал против тарифов на канадские товары

Вчера, 2 апреля, Сенат США проголосовал за законопроект, отменяющий экспортные пошлины на товары из Канады, ранее введенные администрацией президента Дональда Трампа. Такой результат — 51 голос за законопроект, 48 против — стал возможен благодаря тому, что четверо сенаторов-республиканцев согласились поддержать законопроект, предложенный демократами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Greg Hash / POOl / EPA / TASS Фото: Greg Hash / POOl / EPA / TASS

Американские СМИ отмечают, что голосование имеет скорее символическое значение, так как дальше законопроект будет направлен в Палату представителей, где вряд ли будет одобрен.

Дональд Трамп перед голосованием в Сенате призвал республиканцев не поддерживать этот законопроект. Также вчера он объявил о новых экспортных пошлинах для большинства стран мира, от 10% до 50%. Корпорации и инвесторы опасаются, что эти тарифы могут негативно повлиять на саму американскую экономику, довольно сильно привязанную к цепочкам поставок за рубежом.

Подробнее о торговых ограничениях США — в материале «Ъ» «Игра тарифов».

Яна Рождественская