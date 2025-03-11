Сирия хочет реабилитироваться

Резня в приморских районах Сирии нанесла имиджевый удар по временному правительству в Дамаске, которое с момента прихода к власти 8 декабря 2024 года стремилось снять с себя ярлык исламистов и джихадистов. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа дал пространное интервью агентству Reuters, в котором пообещал, что кровопролитию будет положен конец. Отдельное внимание он уделил отношениям с Россией, которая накануне совместно с США созвала закрытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Haidar Mustafa / Reuters Фото: Haidar Mustafa / Reuters

Совет Безопасности (СБ) ООН занимается согласованием заявления, которое касается эскалации насилия в Сирии. Об этом проинформировал постпред России при ООН Василий Небензя после закрытых консультаций, состоявшихся в понедельник по запросу РФ и США и посвященных массовой резне в прибрежных провинциях Сирии.

Василий Небензя обратил особое внимание на единство мнений среди членов СБ ООН. «Все подчеркивали одни и те же элементы: недопустимость того, что произошло, массовых убийств и насилия»,— заявил российский постпред.

Ахмед аш-Шараа в эти дни пытается снизить возникшие репутационные издержки. Он делает многочисленные успокаивающие заявления и дал подробное интервью агентству Reuters. Во время беседы, которая проходила в президентском дворце в Дамаске, бывший полевой командир коснулся вовлеченности близких к властям группировок в массовое насилие в приморских районах и подчеркнул, что Сирия при новых властях является правовым государством. «Закон будет действовать в отношении всех,— сказал лидер переходного периода.— Мы боролись, чтобы защитить угнетенных, и мы не допустим, чтобы кровь проливалась несправедливо или чтобы это оставалось безнаказанным».

Принцип справедливости касается даже «самых близких нам людей», подчеркнул господин Аш-Шараа, некогда возглавлявший группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), которая составляла костяк разношерстных сил, боровшихся с режимом Башара Асада.

Несмотря на то что господин Аш-Шараа возложил ответственность за разжигание насилия в населенных алавитами районах на сторонников бывшего президента и абстрактные внешние силы, лидер транзитного периода все-таки признал, что и его сторонники проявили себя не лучшим образом. «Произошло много нарушений»,— подчеркнул бывший полевой командир.

Отдельно Ахмед аш-Шараа коснулся отношений с Россией. «Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения»,— пояснил господин Аш-Шараа.

По словам Ахмеда аш-Шараа, контакты между Москвой и Дамаском были настолько крепкими, что после краха режима Асада новые власти решили «оставить пространство для встреч и диалога».

Свою гибкость правительство в Дамаске попыталось продемонстрировать и в отношении нацменьшинств, которые после 8 декабря 2024 года опасались преследований и акций возмездия. В понедельник действующие власти Сирии заключили соглашение с «Демократическими силами Сирии» (ДСС) — военным альянсом с преобладанием курдских формирований, который управляет автономией на нефтеносном северо-востоке страны. Господин Аш-Шараа лично встретился с командующим ДСС Мазлумом Абди, чтобы подписать документ.

В тексте соглашений между ДСС и Дамаском говорится, что все военные и гражданские структуры автономного региона, «включая пограничные переходы, аэропорты, нефтяные и газовые месторождения», переходят под управление переходного правительства, а курдам гарантируется «представительство и участие в политическом процессе». Самой неожиданной частью соглашения стал пункт о готовности бойцов ДСС поддержать переходное правительство в Дамаске «в борьбе с остатками режима Асада и всеми угрозами».

Сделка вызвала положительную реакцию у международного сообщества. Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будейви высоко оценил заключение соглашения, выразив надежду, что документ обеспечит внутреннюю стабильность. А специальный посланник Германии по Сирии Штефан Шнек, комментируя сделку в соцсети X, заявил, что сирийское государство сейчас нуждается «в способности идти на компромисс, чтобы достичь лучшего будущего».

Другим шансом для переходного правительства показать свое стремление к «лучшему будущему» будет конференция международных доноров Сирии, которая состоится 17 марта в Брюсселе. Встреча, куда приглашен Дамаск, «станет очень важной возможностью продолжить обмен мнениями с властями о ситуации на местах и понять, как ЕС может оказать им наилучшую поддержку»,— заявила пресс-секретарь комиссии Европейского союза Анитта Хиппер. Будет ли эта поддержка Европы обставлена какими-либо политическими условиями, брюссельские чиновники не уточняют.

Нил Кербелов