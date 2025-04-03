Фон дер Ляйен: ЕС готов принять ответные меры на новые пошлины США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала введенные американской администрацией пошлины «существенным ударом» по мировой экономике. Она заявила, что Евросоюз готов к переговорам с Соединенными Штатами, однако в случае отказа Вашингтона Брюссель предпримет ответные шаги. Какими именно будут возможные контрмеры глава ЕК не сообщила.

«У Европы есть все, чтобы пройти через этот шторм. Мы за одно. Если ты бросаешь вызов одному из нас — ты бросаешь вызов всем. Мы будем стоять друг за друга. Наш союз — это наша сила»,— сказала госпожа фон дер Ляйен. Она добавила, что Евросоюз имеет самый сильный внутренний рынок в мире. «Это наша спасительная гавань в неспокойный период»,— заключила глава ЕК (ее слова транслировала пресс-служба комиссии в соцсетях).

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Европа предпримет дополнительные меры для укрепления экономической безопасности континента. Она подчеркнула, что в большей степени от действий американской администрации пострадают «наиболее уязвимые» страны с менее развитыми экономиками.

Президент США Дональд Трамп объявил, что США увеличат пошлины на все товары из других стран. Базовая пошлина составит 10%. Пошлины для Китая составят 34%, для Тайваня — 23%, для ЕС — 20%, для Великобритании — 10%. Господин Трамп объяснил такие меры необходимостью выравнивания торгового баланса США.

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