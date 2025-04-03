Adobe добавила в Premiere Pro ИИ-инструмент для расширения видео

Компания Adobe выпустила обновление видеоредактора Premiere Pro, в котором добавила новую ИИ-функцию Generative Extend. Она позволяет увеличивать продолжительность видеоклипов до двух секунд и фоновых звуков — до десяти секунд. Новая возможность призвана облегчить монтаж и создание плавных переходов в ролике без необходимости пересъемки материала.

В течение ограниченного времени воспользоваться Generative Extend можно будет бесплатно, в дальнейшем для его использования потребуются кредиты Firefly — их количество будет зависеть от формата видео, частоты кадров и его разрешения. В рамках подписки Creative Cloud пользователи могут приобрести 2000 кредитов Firefly за $10.

Adobe также добавила в Premiere Pro панель поиска на основе ИИ, позволяющую быстро находить нужные клипы с помощью текстовых запросов, и функцию автоматического перевода субтитров на 27 языков.

Ранее Adobe представила полноценный Photoshop для iPhone, а также добавила в настольную версию приложения функцию совместного редактирования и возможность удалять с фотографий отражения.

Евгений Федуненко