Adobe добавила функцию совместного редактирования в Photoshop

Компания Adobe начала тестирование бета-версии функции Live Co-Editing в Photoshop, благодаря которой пользователи смогут одновременно редактировать один и тот же документ. Функция напоминает режим совместного редактирования из Google Docs.

По словам авторов, Live Co-Editing была разработана на основе отзывов пользователей. Она пригодится для образовательных целей и профессиональной работы. При нажатии на кнопку Share в панели инструментов появится опция Turn on Live Co-Editing, в результате чего к редактированию смогут подключиться другие пользователи.

Иконки с изображениями аватаров других людей будут отображаться в верхней части документа, как в Google Docs, а маркер с именем укажет на место, которое редактирует пользователь. Для участия в тестировании функции нужно заполнить форму на сайте Adobe и иметь учетную запись Creative Cloud.

Евгений Федуненко