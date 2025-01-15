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Коммерсантъ FM
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Adobe добавила функцию совместного редактирования в Photoshop

Компания Adobe начала тестирование бета-версии функции Live Co-Editing в Photoshop, благодаря которой пользователи смогут одновременно редактировать один и тот же документ. Функция напоминает режим совместного редактирования из Google Docs.

По словам авторов, Live Co-Editing была разработана на основе отзывов пользователей. Она пригодится для образовательных целей и профессиональной работы. При нажатии на кнопку Share в панели инструментов появится опция Turn on Live Co-Editing, в результате чего к редактированию смогут подключиться другие пользователи.

Иконки с изображениями аватаров других людей будут отображаться в верхней части документа, как в Google Docs, а маркер с именем укажет на место, которое редактирует пользователь. Для участия в тестировании функции нужно заполнить форму на сайте Adobe и иметь учетную запись Creative Cloud.

Евгений Федуненко

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