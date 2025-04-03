Нетаньяху прибыл в Венгрию, проигнорировав ордер МУС на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл со своей супругой Сарой в Будапешт. О прибытии израильского премьер-министра сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

«Мы приветствуем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште»,— передает Magyar Nemzet слова господина Салаи-Бобровницки. По информации издания, Биньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт по приглашению венгерского коллеги Виктора Орабана. Премьер-министр Израиля пробудет в Венгрии несколько дней. У него запланировано несколько встреч с господином Орбаном.

Согласно The Times of Israel, это первая поездка господина Нетаньяху, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. По сообщению источников газеты, в ходе визита Биньямин Нетаньяху намеревается объявить о выходе Израиля из МУС.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля. Его обвинили в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС из-за действий суда против США и их союзников, в том числе Израиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Два подарка Биньямину Нетаньяху».