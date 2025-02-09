Два подарка Биньямину Нетаньяху

Завершившийся в субботу визит в США израильского премьера Биньямина Нетаньяху вышел для него весьма урожайным. Принимавший его президент США Дональд Трамп не скупился на добрые слова и подарки своему гостю. Он, в частности, ввел санкции в отношении Международного уголовного суда, ранее выдавшего ордер на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. А затем лишил американской помощи Южно-Африканскую Республику (ЮАР), которая в последние годы вошла в группу главных нерегиональных оппонентов Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

В указе Дональда Трампа о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) говорится, что причиной их введения являются «незаконные действия» в отношении США и «некоторых их союзников». МУС «злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта». В документе отмечается, что США и Израиль — «процветающие демократии с армиями, строго соблюдающими законы войны». Кроме того, говорится в указе, ни та, ни другая страна не подписывали Римский статут и не числятся членами этой международной структуры.

Согласно указу, в США должно быть заблокировано имущество должностных лиц МУС, а для сотрудников организации и членов их семей вводится запрет на въезд в Штаты. Помимо этого, запрещаются любые пожертвования суду.

Как полагают эксперты, санкции могут парализовать работу МУС. Структура, вероятно, лишится доступа к банковским и платежным системам, а также к IT-инфраструктуре. Ударом для МУС наверняка станет невозможность пользоваться услугами американской компании Microsoft.

Напомним, в ноябре 2024 года по запросу прокурора МУС Карима Хана суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных, по мнению международных следователей, во время израильской военной операции в секторе Газа. Аналогичные ордера были выданы и на арест лидеров палестинского радикального движения «Хамас», с нападения которого 7 октября 2023 года на Израиль и началась новая фаза обострения ближневосточного конфликта.

Решение МУС не понравилось и прежней администрации президента Джо Байдена — куда менее последовательной в своей поддержке Израиля. С возвращением же в Белый дом Дональда Трампа санкции стали вопросом времени.

Белый дом не стал сразу публиковать список сотрудников МУС, попавших под санкции, однако, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, туда точно попал главный прокурор Карим Хан, по чьему запросу выданы ордера на арест не только израильских политиков, но и президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Полный список попавших под санкции сотрудников структуры должен появиться через два месяца, когда Минфин и Госдепартамент его согласуют и представят господину Трампу.

Сам МУС решение Дональда Трампа осудил и пообещал «продолжать обеспечивать правосудие и давать надежду миллионам невинных жертв зверств по всему миру». В этом противостоянии десятки стран, признающих полномочия МУС, поддержали суд. В их коллективном заявлении подчеркивается, что решение США увеличивает «риск безнаказанности за самые серьезные преступления» и угрожает «подрывом международного верховенства права». На защиту МУС встала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что тот «должен иметь возможность свободно вести борьбу против безнаказанности в мировом масштабе».

Под самый конец визита Биньямина Нетаньяху в США Дональд Трамп подписал указ о прекращении всякой помощи ЮАР (в 2023 году она составляла $440 млн). Заявленные причины — ущемление в стране прав африканеров (потомков белых колонистов-голландцев) и «подрывная внешняя политика».

Последняя, по мнению президента США, заключается в том, что «Южная Африка заняла агрессивную позицию по отношению к Соединенным Штатам и их союзникам, в том числе обвинила в Международном суде (ООН.— “Ъ”) в геноциде Израиль, а не "Хамас" и активизировала свои отношения с Ираном для развития коммерческих, военных и ядерных соглашений».

Американские СМИ напоминают, что миллиардер и глава департамента государственной эффективности в нынешней администрации Илон Маск родился в ЮАР и прожил там до 17 лет. Один из ближайших соратников Дональда Трампа обвиняет власти Южной Африки в «геноциде» белого населения и называет действующие в стране законы «расистскими». Таким образом, указ Дональда Трампа стал подарком и господину Маску.

Оправдываясь, президент ЮАР Сирил Рамафоса заверил, что речь идет не о конфискации земель, а о «балансировке интересов общества и землевладельцев». Дело в том, что с колониальных времен почти три четверти пахотных земель в стране принадлежат белому меньшинству, которое составляет около 9% населения Южной Африки. С помощью нового закона власти пытаются «исправить ошибки» времен апартеида, когда земли отбирали у чернокожего населения.

Алексей Забродин