Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. После вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС за действия суда против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

Карим Хан — британский юрист, занимающий должность прокурора МУС с 16 июня 2021 года. Согласно указу Дональда Трампа, США будут вводить санкции против ответственных «за нарушения МУС». Ограничения предполагают замораживание активов и запрет на въезд в США.

Как работает Международный уголовный суд

Читать далее

Дональд Трамп утверждал, что МУС «совершил незаконные и безосновательные действия, направленные против Америки», «злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера» на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Международный уголовный суд осудил это решение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Два подарка Биньямину Нетаньяху».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...