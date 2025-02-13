США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. После вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС за действия суда против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

Карим Хан — британский юрист, занимающий должность прокурора МУС с 16 июня 2021 года. Согласно указу Дональда Трампа, США будут вводить санкции против ответственных «за нарушения МУС». Ограничения предполагают замораживание активов и запрет на въезд в США.

Дональд Трамп утверждал, что МУС «совершил незаконные и безосновательные действия, направленные против Америки», «злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера» на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Международный уголовный суд осудил это решение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Два подарка Биньямину Нетаньяху».

Лусине Баласян