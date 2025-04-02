Премьер Дании заявила, что США не захватят Гренландию

США не должны захватывать Гренландию, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в столице острова Нууке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

«США не должны захватывать Гренландию. Гренландия принадлежит гренландцам, и Соединенные Штаты не должны захватывать Гренландию. И, конечно же, это то послание, которое мы будем коллективно высказывать в течение следующих нескольких дней»,— сказала госпожа Фредериксен (цитата по Danmarks radio).

Госпожа Фредериксен находится с визитом в Гренландии с 2 по 4 апреля. Это ее первый визит в Гренландию после выборов в прошлом месяце. В Гренландии Метте Фредериксен также проведет переговоры с новым премьер-министром острова Йенсом-Фредериком Нильсеном.

Вчера, 1 апреля, стало известно, что глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и госсекретарь США Марко Рубио планируют провести первую очную встречу на этой неделе. Ожидается, что они увидятся в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, которая начнется в четверг, 3 апреля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует приобрести Гренландию, еще в декабре 2024 года. В январе господин Трамп усилил хватку и во время беседы с премьером Дании Метте Фредериксен сказал, что всерьез намерен взять Гренландию под контроль. МИД Дании заявил, что США не получат этот остров.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа все в силе».