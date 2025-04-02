Элла Памфилова поправила депутатов

В Центризбиркоме (ЦИК) сочли необходимым вмешаться в публичную дискуссию вокруг обсуждаемых в Госдуме поправок к избирательному законодательству, дающих возможность проведения электронных выборов без использования бумажных бюллетеней. В обозримой перспективе традиционное голосование с использованием бумаги останется основным видом, заверила 2 апреля председатель ЦИКа Элла Памфилова, посетовав на «осознанное или по недопониманию искажение сути вносимой поправки» депутатами. Число регионов, претендующих на участие в дистанционном электронном голосовании, неуклонно растет: в этом году соответствующие заявки поступили уже от 30 регионов, сообщили в ЦИКе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Открывая заседание ЦИКа, Элла Памфилова пожаловалась на «полную путаницу» в головах депутатов, выступающих против поправок об электронном голосовании, которые накануне обсуждались в Госдуме. По ее мнению, эти критики не отличают дистанционное электронное голосование (ДЭГ) от электронного, которое проходит в помещениях для голосования с использованием электронных терминалов (ТЭГ). А до этого были комплексы электронного голосования (КЭГ), которые в порядке эксперимента применялись в 15 регионах, припомнила глава ЦИКа.

Как сообщал “Ъ”, 1 апреля Госдума одобрила в первом чтении законопроект, внесенный 13 февраля группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом. Среди прочего поправки позволяют по решению ЦИКа или регионального избиркома проводить выборы полностью в электронной форме, что вызвало возражения у депутатов от КПРФ и «Справедливой России — За правду»: по их мнению, речь идет о фактическом отказе от бумажного голосования (см. “Ъ” от 2 апреля).

Госпожа Памфилова попыталась развеять эти страхи. Традиционное голосование посредством бумажных бюллетеней останется основным видом волеизъявления в обозримой перспективе, заверила она. А авторы поправок всего лишь предлагают отменить норму, которая действует с 2005 года и фактически запрещает голосование с помощью бумажных бюллетеней на участках, оборудованных КЭГами. С тех пор ситуация изменилась: например, на всех участках в столице появились ТЭГи нового образца, и возникла необходимость снять запрет на одновременное применение бумажных бюллетеней на участках, оснащенных электронными устройствами.

«Полагаю, что рассматриваемая в Думе поправка будет доработана ко второму чтению таким образом, что однозначно решит эту проблему»,— заключила Элла Памфилова, выразив надежду, что депутаты впредь не будут путать ДЭГ с электронным голосованием на участках, как было на заседании Госдумы. Что же касается «спекуляций» по поводу повального внедрения электронного голосования на участках взамен традиционного, то это не соответствует действительности, настаивала госпожа Памфилова: массового оснащения электроникой всех российских избирательных участков в количестве почти 100 тыс. в ближайшей перспективе не предполагается.

Тема ДЭГ не отпускала членов ЦИКа, даже когда комиссия перешла к согласованию изменений в числе избирательных участков в некоторых регионах.

Вспомнив, что Новосибирская область подала заявку на участие в ДЭГ, Евгений Колюшин поинтересовался у председателя облизбиркома Ольги Благо, планируют ли там применять ТЭГи, а если да, то будут ли их привозить из Москвы или закупать свои. «Терминалы (закупать.— “Ъ”) не планируем,— призналась госпожа Благо.— Мы все-таки разумные люди и понимаем, что столько средств субъект не потянет».

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Тем не менее число регионов, применяющих ДЭГ, неуклонно растет. Заявки на участие в онлайн-голосовании в рамках единого дня голосования (ЕДГ) 14 сентября 2025 года уже подали более 30 субъектов, сообщил заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев. Сейчас комиссия изучает эти заявки, а окончательное количество регионов, которые будут использовать ДЭГ, определится позднее. Напомним, что в ходе ЕДГ-2024 ДЭГ применялось в 26 регионах: в 25 из них голосование проходило на федеральной платформе, а в Москве — на собственной, столичной.

Анастасия Корня