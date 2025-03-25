ДЭГ выборам не помеха

Конституционный суд (КС) подтвердил законность дистанционного электронного голосования (ДЭГ), следует из отказного определения по жалобе Дмитрия Карасева, которое опубликовано на сайте суда. В нем КС разъясняет, что проведение ДЭГ не отменяет гарантий судебной защиты избирательных прав, в том числе и аннулирования решения об итогах голосования. Однако следствием пересмотра результатов выборов может быть нарушение стабильности функционирования институтов представительной демократии, поэтому поводом для этого могут стать лишь существенные нарушения законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как следует из жалобы, с которой ознакомился “Ъ”, Дмитрий Карасев в 2022 году участвовал в муниципальных выборах в Москве. По итогам «бумажного» голосования он обошел всех соперников, но с учетом ДЭГ выборы проиграл. После этого кандидат обратился в суд с требованием составить новый протокол об итогах голосования без учета ДЭГ, доказывая, что отсутствие доступа к исходному коду системы не позволяет судить о ее пригодности для использования в электоральных процедурах. Однако суды всех уровней с таким подходом не согласились.

В своей жалобе в КС господин Карасев тоже апеллировал к проблеме закрытого исходного кода ДЭГ, от которого, по его мнению, зависят объем и реализация избирательных прав участников электорального процесса, соблюдение гарантий его прозрачности и открытости, а также право на свободный доступ к информации. То есть исходный код фактически выполняет роль закона, регулирующего избирательные правоотношения, а следовательно, на него должно распространяться требование об официальном опубликовании нормативных актов, затрагивающих права человека. Между тем избиркомы не обязаны публиковать ни исходный код ДЭГ, ни подробные сведения о его сертификации (публикуются только общие сведения о сертификатах). Все это нивелирует и гарантии судебной защиты, поскольку судебная проверка сводится лишь к формальному подтверждению полномочий государственных органов, настаивал заявитель.

Однако КС его обеспокоенность не разделил. Он напомнил, что определение порядка голосования — это компетенция законодателя, который должен проявлять «необходимую заботу» о том, чтобы «вводимые им избирательные процедуры были честными и прозрачными». Закон предусматривает ДЭГ в качестве дополнительной возможности для избирателей, а разумное увеличение доступных видов электоральных практик способствует росту числа граждан, участвующих в голосовании, и повышению гражданской активности, говорится в постановлении. При этом информация, содержащаяся в используемых в ходе ДЭГ государственных информационных системах, подлежит защите, согласно требованиям уполномоченных госорганов. Наконец, использование ДЭГ не отменяет гарантий судебной защиты избирательных прав, в том числе посредством отмены результатов выборов. Но основанием для этого могут быть не любые, а только существенные нарушения законодательства, подчеркнул КС.

Участвовавший в подготовке жалобы руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский считает ответ КС формальным, так как ответа на основные аргументы он не дал. Так, суд не оценил, соответствует ли закрытость кода конституционным принципам, и ограничился констатацией того, что законодатель предусмотрел технические и организационные меры защиты. Не ответил КС и на вопрос, как можно проверить нарушения в закрытой системе.

Публикация отдельных элементов кода, которые отвечают, например, за анонимизацию участников голосования, возможна, и такой опыт даже был в Москве, напоминает замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Илья Массух. Но само по себе раскрытие кода мало что даст не только обычным гражданам, но и специалистам, предупреждает эксперт. Альтернативой, по его мнению, может выступить только создание эффективной системы общественного контроля, включающей наблюдение и проведение тестовых голосований или, например, технических брифингов для специалистов.

Анастасия Корня