Депутаты поспорили о бумаге

Поправки к избирательному законодательству, устанавливающие возможность проведения сугубо электронных выборов — без использования бумажных бюллетеней, 1 апреля прошли первое чтение в Госдуме. Законопроект вызвал критику со стороны коммунистов и эсеров, которые в очередной раз выразили недоверие дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). В ответ единороссы раскритиковали советские выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин и член комитета Госдумы по делам национальностей Дмитрий Ламейкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин и член комитета Госдумы по делам национальностей Дмитрий Ламейкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, законопроект, внесенный 13 февраля группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом, содержит целый ряд новелл (см. “Ъ” от 14 февраля). Это и отказ от проведения довыборов депутатов всех уровней в год, предшествующий году основных выборов, и отмена приписки зарубежных участков к одномандатным округам на выборах в Госдуму, и запрет партиям принимать пожертвования от учрежденных иноагентами юрлиц, и много чего еще. Но оппозицию больше всего взволновала норма, позволяющая по решению Центризбиркома или региональной комиссии проводить выборы полностью в электронной форме.

По данным “Ъ”, во время обсуждения повестки в закрытой части заседания коммунисты требовали снять документ с рассмотрения, но поддержки большинства не нашли.

Соавтор законопроекта Дмитрий Ламейкин (ЕР) объяснил его появление необходимостью «соответствовать запросам времени». Единоросс подчеркнул, что приоритетом в работе над избирательным законодательством остается «ориентир на прозрачность и открытость избирательной системы». А выступавший от думского комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин (ЕР) добавил, что «все предлагаемые изменения вытекают напрямую из практики применения избирательного законодательства» последних лет.

После этого члены фракции КПРФ обрушились на докладчиков с критикой. Так, Мария Прусакова заявила, что законопроект нарушает конституционное право граждан на тайну волеизъявления, поскольку якобы неизвестно, кому могут быть доступны данные ДЭГ. Дмитрий Вяткин в ответ заявил, что эти утверждения голословны. Коммунист Михаил Матвеев поинтересовался, в каком виде при электронном голосовании будет существовать институт наблюдения. В таком же, как и всегда, парировал единоросс: терминалы на участке не подключены к интернету, поэтому повлиять на них извне невозможно. Что же касается ДЭГ, то за ним наблюдают специалисты, которые в случае чего увидят «попытки внесения изменения в программу», подчеркнул господин Вяткин.

Следом Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил, что ДЭГ «ведется в условиях безответственности»: протокол никто не подписывает, а значит никто не несет ответственность в случае выявленной фальсификации. В ответ Дмитрий Ламейкин напомнил коммунисту, что «есть уже проверенная и апробированная система», которая «прозрачно и эффективно работает». Алексей Корниенко (КПРФ) выразил опасение по поводу того, что устройства, с которых голосуют избиратели, произведены за рубежом, а значит «враги» могут контролировать ход голосования. Господин Ламейкин ответил, что законопроект о ДЭГ Госдумой рассматривался еще несколько лет назад, и именно тогда обсуждались вопросы защиты данных. Он также напомнил, что на взлом системы ДЭГ проводился конкурс, и ни одному хакеру сделать этого не удалось.

Наконец, Артем Прокофьев (КПРФ) заявил, что авторы законопроекта «предлагают уничтожить важнейший элемент политической культуры» — бумажный бюллетень: «Такой разрыв с традицией голосования — это авантюра с непросчитанными последствиями. Какое отношение будет у граждан к власти, сформированной парой кликов?» В ответ Дмитрий Вяткин напомнил, что ДЭГ дает гражданам, вынужденным уехать в другой город по неотложным делам, возможность реализовать свое избирательное право.

«Что касается традиций, то они в разное время в разных странах были разные. Это и отсутствие права голосовать, например, у женщин»,— сострил единоросс.

Выступая от фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Михаил Делягин привел веский аргумент против ДЭГ: «Вспомните, кто нам громче всех агитировал за надежность электронного голосования? Если кто-то забыл, я напомню: иноагент Венедиктов Алексей Алексеевич, иноагент нам это объяснял». А Алексей Куринный (КПРФ) заявил, что законопроект «может уничтожить остатки легитимности избирательного процесса» в России. Он подчеркнул, что коммунисты «не против технических новшеств», но «против того, что уничтожается контроль за избирательным процессом». По словам господина Куринного, все последние изменения избирательного законодательства, которые вносились «Единой Россией», были направлены на «усложнение процедуры контроля на выборах».

Этот выпад Дмитрий Вяткин парировал воспоминанием о советских выборах, когда в бюллетене был один кандидат, и на участок приходил один член семьи с несколькими паспортами. После этого слово взял Николай Коломейцев (КПРФ), напомнивший господину Вяткину, что на момент последних советских выборов тому было 17 лет. «Но прийти на участок с родителями у меня возможность была»,— возразил господин Вяткин.

В итоге за законопроект проголосовали 305 депутатов, против 84, воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова