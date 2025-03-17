Таиланд вдвое сократит срок безвизового пребывания для россиян

Таиланд планирует сократить сроки безвизового пребывания в стране для туристов из 93 стран, среди которых Россия. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на заявление Министерства туризма и спорта Таиланда. Сроки пребывания уменьшат с 60 до 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По данным газеты, планы урезать сроки безвизового режима связаны с нелегальной работой туристов в стране. Ассоциация туроператоров Таиланда ранее уже заявляла, что иностранцы обычно приезжают в страну на срок от семи до 21 дня, так что расширение длительности безвизового режима мало помогает в привлечении туристов.

Безвизовый режим сроком на 60 дней для граждан этих 93 стран, среди которых также США, Великобритания, Китай, Германия, Франция, был введен в июле прошлого года. Министр туризма и спорта Соравонг Тьентонг отметил, что в последние недели его ведомство согласовывало планы сокращения безвизового режима с Министерством иностранных дел и другими связанными с этим вопросом учреждениями. При этом, по его словам, детали решения еще будут уточняться перед тем, как о сокращении сроков будет объявлено официально.

Яна Рождественская