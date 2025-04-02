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Коммерсантъ FM
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ДМС сортируют по «пакетам»

Как и почему бизнес экономит на страховке для сотрудников

Бизнес стал экономить на добровольном медицинском страховании для своих работников. В прошлом году руководители компаний чаще оформляли договоры с меньшим набором услуг, чем прежде. Это следует из обзора Центробанка. Средний взнос на одного человека не изменился и составил 7 тыс. руб. Но размер индивидуальной страховой суммы упал почти в два раза, примерно до 6,5 млн руб. По данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», в 2024-м у около четверти сотрудников изменились условия ДМС. В основном это касается сокращения списка доступных врачей. Таким образом бизнес пытается снизить свои расходы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, это затрагивает определенные сферы предпринимательства, отметил заместитель генерального директора портала «Работа.ру» Александр Ветерков: «Расширяется число профессий и вакансий, где предлагается ДМС. Например, розничные сети торговли ранее не распространяли такую опцию на продавцов или кассиров. Страховка — это действительно одна из самых востребованных функций социального пакета среди соискателей. При этом работодатели начали искать пути оптимизации затрат: брать не максимальные программы, а какие-то более сокращенные. Поэтому, расширяя количество приобретенных полисов, увеличивая это количество в 5-10 раз, компании пытаются их удешевить. То есть речь не о том, чтобы ухудшить условия ДМС для сотрудников, которые его получили, а о том, чтобы дать его большему количеству работников.

Кроме того, компании видят, что текучка кадров стала очень большой, и используют возможность получить ДМС как способ удержания людей. Такие кейсы есть, безусловно. Совокупно рынок дополнительного страхования на самом деле не уменьшается, а растет за счет увеличения числа полисов».

Как пишут «Известия», чтобы снизить издержки на ДМС, руководители компаний стали все чаще включать в полис франшизу. Доля таких страховок достигает уже трети от объема рынка, отмечает издание. В чем суть этого продукта, пояснил директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец: «История с франшизой используется в самых разных видах программ, в том числе в каско, страховании квартир и так далее. Базовые обращения в медицинские учреждения, связанные с тем, чтобы открыть больничный или выписать какие-то простые лекарства, не требуют какой-то высокой квалификации от врачей и высококлассного обслуживания. На этом экономят. А вот случаи заболеваний, тем более каких-то хирургических вмешательств, как раз покрываются такой страховкой. Это абсолютно нормально, и с этим тоже связано снижение лимитов покрытия на одного застрахованного.

Рост цен на услуги может оставить частные клиники без части клиентов ДМС

При этом очень многие сотрудники хотят именно хорошую зарплату. Покрытие в виде ДМС людей не устраивает. Они просят компенсировать это деньгами. Особенно если это не слишком высокооплачиваемые работники. Страховка ценится людьми с достаточно высоким уровнем дохода, у которых нет проблем с тем, чтобы дождаться зарплаты. Им важна качественная медицина, потому что мы знаем, что государственное здравоохранение не всегда высокого уровня».

Как бизнес расширяет соцпакеты для сотрудников

Вместе с тем сейчас более половины россиян готовы сменить работу ради расширенного соцпакета, говорится в опросе компании «Росгосстрах жизнь». При этом только шестая часть респондентов согласна на улучшение опций взамен на снижение доходов. В этом году собеседники “Ъ” прогнозируют максимальное с 2022-го увеличение тарифов ДМС. По данным издания, цены поднимутся вплоть до 25%.

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