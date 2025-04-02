ДМС сортируют по «пакетам»

Бизнес стал экономить на добровольном медицинском страховании для своих работников. В прошлом году руководители компаний чаще оформляли договоры с меньшим набором услуг, чем прежде. Это следует из обзора Центробанка. Средний взнос на одного человека не изменился и составил 7 тыс. руб. Но размер индивидуальной страховой суммы упал почти в два раза, примерно до 6,5 млн руб. По данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», в 2024-м у около четверти сотрудников изменились условия ДМС. В основном это касается сокращения списка доступных врачей. Таким образом бизнес пытается снизить свои расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, это затрагивает определенные сферы предпринимательства, отметил заместитель генерального директора портала «Работа.ру» Александр Ветерков: «Расширяется число профессий и вакансий, где предлагается ДМС. Например, розничные сети торговли ранее не распространяли такую опцию на продавцов или кассиров. Страховка — это действительно одна из самых востребованных функций социального пакета среди соискателей. При этом работодатели начали искать пути оптимизации затрат: брать не максимальные программы, а какие-то более сокращенные. Поэтому, расширяя количество приобретенных полисов, увеличивая это количество в 5-10 раз, компании пытаются их удешевить. То есть речь не о том, чтобы ухудшить условия ДМС для сотрудников, которые его получили, а о том, чтобы дать его большему количеству работников.

Кроме того, компании видят, что текучка кадров стала очень большой, и используют возможность получить ДМС как способ удержания людей. Такие кейсы есть, безусловно. Совокупно рынок дополнительного страхования на самом деле не уменьшается, а растет за счет увеличения числа полисов».

Как пишут «Известия», чтобы снизить издержки на ДМС, руководители компаний стали все чаще включать в полис франшизу. Доля таких страховок достигает уже трети от объема рынка, отмечает издание. В чем суть этого продукта, пояснил директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец: «История с франшизой используется в самых разных видах программ, в том числе в каско, страховании квартир и так далее. Базовые обращения в медицинские учреждения, связанные с тем, чтобы открыть больничный или выписать какие-то простые лекарства, не требуют какой-то высокой квалификации от врачей и высококлассного обслуживания. На этом экономят. А вот случаи заболеваний, тем более каких-то хирургических вмешательств, как раз покрываются такой страховкой. Это абсолютно нормально, и с этим тоже связано снижение лимитов покрытия на одного застрахованного.

При этом очень многие сотрудники хотят именно хорошую зарплату. Покрытие в виде ДМС людей не устраивает. Они просят компенсировать это деньгами. Особенно если это не слишком высокооплачиваемые работники. Страховка ценится людьми с достаточно высоким уровнем дохода, у которых нет проблем с тем, чтобы дождаться зарплаты. Им важна качественная медицина, потому что мы знаем, что государственное здравоохранение не всегда высокого уровня».

Вместе с тем сейчас более половины россиян готовы сменить работу ради расширенного соцпакета, говорится в опросе компании «Росгосстрах жизнь». При этом только шестая часть респондентов согласна на улучшение опций взамен на снижение доходов. В этом году собеседники “Ъ” прогнозируют максимальное с 2022-го увеличение тарифов ДМС. По данным издания, цены поднимутся вплоть до 25%.

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