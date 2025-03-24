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Коммерсантъ FM
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Бюджеты складывают в соцпакеты

Какими опциями пополняются нематериальные программы для сотрудников

Российские компании решили расширять соцпакеты для своих сотрудников вместо повышения зарплат. Около 80% опрошенных работодателей сообщили, что уже повысили бюджеты на нематериальные программы поддержки работников. Другие собираются сделать это в текущем году. Исследование проводил НПФ «Достойное будущее», опросив онлайн 250 компаний. В расходы бизнеса заложены траты на повышение квалификации, на психологическую поддержку, компенсации обедов, спортивные направления и тому подобное, уточняет издание «Ведомости».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом работодателю приходится учитывать пожелания каждого сотрудника, отметила заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом компании Ancor Татьяна Баскина: «Механическое расширение социальных благ не способно идеально решить проблему кадрового голода. Дело в том, что для разных категорий персонала необходимы различные ценностные предложения работодателя, в том числе и составляющие соцпакеты. Например, пресловутый гамак в офисе или хорошая кофемашина, которая может быть оценена специалистами IT-сферы, совершенно не привлечет в компанию квалифицированного сварщика или слесаря, там другие мотиваторы.

Соответственно, сейчас есть тренд не просто в целом на расширение соцпакета, а на адресное расширение сообразно различным категориям персонала с их потребностями и приоритетами. Мы действительно наблюдаем изменения: расширение составляющих и наполнение программ добровольного медицинского страхования. Это все, что касается поддержания здорового образа жизни, компенсация фитнесса, а также различные корпоративные спортивные мероприятия, все то, что помогает людям себя чувствовать здоровой командой».

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Нематериальные программы поддержки сотрудников, как правило, обходятся работодателям в дополнительные 10-15% бюджета. Многие делают акцент на расширенные продукты ДМС, причем есть и довольно экзотические услуги, говорит руководитель управления андеррайтинга личных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Ольга Румянцева: «Работодатели стали расширять пакеты, и это касается не только медицинского обслуживания как такового, но также и возможности поддержки сотрудников в эмоциональной сфере.

Очень востребованы стали различные лекции, дни здоровья, которые в том числе с выездом в офис производятся. Это выезд узкопрофильных специалистов, которые рассказывают о правильном питании, как поддерживать здоровый образ жизни, проводят чекапы по каким-то базовым пакетам в офисе клиента, дают заключения по состоянию здоровья, рекомендации, могут подобрать даже очки, диагностика зрения с выездом также сейчас проводится. Для работодателя это не слишком увеличивает стоимость ДМС, где-то порядка 4,5%».

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Однако выяснилось, что покупка медицинских полисов для работников часто оказывается пустой тратой денег. По данным портала Superjob, почти половина россиян не использует возможности своих полисов ДМС, а компаниям они обходятся в среднем в 100 тыс. руб. на человека ежегодно. Потратить деньги с пользой можно, просто спросив свой коллектив, что именно нужно, убежден коммерческий директор компании Unisender Иван Ильин: «Здесь стоит от потребностей команды идти, а не просто следовать тренду. То есть мы понимаем, что компании, которые продают ДМС, заинтересованы в том, чтобы это продавать, они говорят, насколько это важно, как это стимулирует производительность труда.

Но в то же время лучше поговорить с собственным коллективом и понять, а что бы их мотивировало, что для них является более ценным. Может быть, это обеды, спортзал или ДМС, стоматология и так далее. Если мы можем себе это позволить как бизнес, то мы, соответственно, можем расширять опции, которые позволяют сотруднику комфортнее жить в быту, увеличивает нашу производительность как компании, потому что он меньше отвлекается на эти факторы и так далее.

Но в случае если у коллектива есть накопленное недовольство тем, что низкие зарплаты, вряд ли ДМС спасет».

HR-специалисты считают, что в условиях многолетней гонки зарплат вкладывать деньги в соцпакет значительно легче и выгоднее, так как дальнейшее увеличение зарплат может поставить под угрозу маржинальность бизнеса. А, например, на расширение программы ДМС компании достаточно доплатить по 5 тыс. руб. за сотрудника в год. Еще одной востребованной опцией, которая зачастую влияет на решение работника остаться в организации, считается корпоративная пенсионная программа. Ее вводят 36% опрошенных работодателей.

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Светлана Белова

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