Здоровье коллектива растет в цене

Стоимость полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2025 году вырастет максимальными с 2022 года темпами, ожидают страховые брокеры. Такая ситуация может привести к тому, что часть организаций начнет экономить на страховании сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2025 году темпы роста цен на корпоративные полисы ДМС могут оказаться максимальными за последние четыре года, показал опрос «Ъ» страховых брокеров. В частности, по оценкам АСТ и «Нобилис», страховка подорожает на 15–20%. Mainsgroup ожидает повышения цен до 25% за аналогичный период.

В 2022 году стоимость корпоративных полисов ДМС выросла на 5% год к году, оценивают эксперты АСТ. За 2023 год рост составил 15–17%, а в 2024-м — 10–11%, что сопоставимо с уровнем медицинской инфляции, продолжают они. По оценкам экспертов, средняя стоимость корпоративного полиса ДМС в 2024 году составила 44–60 тыс. руб. для компаний, количество сотрудников которых исчисляется сотнями.

ДМС является одним из ключевых сегментов рынка страхования. За девять месяцев 2024 года сборы по этому виду составили 245 млрд руб., что превышает объемы ОСАГО, следует из данных ЦБ. В 2025 году, по прогнозам рейтингового агентства НКР, сегмент покажет рост на 11%, до 410 млрд руб.

Значительное удорожание страховки связано в первую очередь с ростом тарифов на медицинские услуги, уверены эксперты. Последние годы медицинская инфляция для страхового рынка была ниже двузначных порогов, клиники жертвовали частью своей прибыли, борясь с давлением страховщиков ради сохранения объемов бизнеса, поясняет совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров. По его словам, такая ситуация подобна сжатой пружине и рано или поздно произойдет отскок. Уже сегодня по некоторым группам клиник видно повышение цен более чем на 10%, что может повлиять на финальную цену договора страхования, указывает господин Озеров.

Клиники подтверждают рост цен. Если в 2024 году цены были подняты в пределах 10%, то в следующем году планируется повышение на 10–15%, отмечает гендиректор «Клиники Ильи Труханова» Илья Труханов. В «Будь здоров» планируют поднять цены на 8%, а в «Моситалмеде» — на 7,5%. «Мы долго держались — старались не повышать цены, но в целом запас прочности исчерпан, и повышение неизбежно»,— добавляет гендиректор «Единых медицинских систем» Татьяна Романюк.

Удорожание медуслуг происходит на фоне растущих расходов, поясняют в клиниках. По оценкам госпожи Романюк, в 2025 году суммарное увеличение трат может достигнуть 30%. В частности, оборудование подорожает еще на 15–25%, полагает господин Труханов. «На кадровые затраты планируем заложить дополнительно 10–15%, чтобы превысить уровень инфляции и сделать более конкурентными условия работы»,— добавляет он.

Повышение цен на медуслуги неминуемо ведет к росту выплат — для сохранения рентабельности направления страховщики увеличивают стоимость страховых полисов, поясняет господин Озеров. Значительный рост цен на страховки может привести к тому, что часть клиентов будет стремиться сократить расходы на ДМС, считают эксперты. По словам начальника департамента личного страхования страхового брокера «Нобилис» Михаила Кунина, клиенты вряд ли начнут отказываться от ДМС, а вместо этого будут приобретать усеченные полисы. Возможно, будет сокращение объема программ, отказ от дорогих клиник, отмечает начальник управления продуктов медицинского страхования «РЕСО-Гарантия» Марина Черноморова. Клиенты могут также воспользоваться франшизой на клинические услуги, говорят в «Согазе». Франшиза повышает осознанность пользования и значительно снижает стоимость страховой программы при сохранении ее качества, что дает возможность сделать пакет ДМС шире и полезнее для сотрудника и зафиксировать стоимость программы страхования для компании, поясняют в компании.

Для страховщиков повышение цен может привести к перетоку клиентов. По итогам первого полугодия 2024 года на фоне подорожания страховок крупные игроки значительно нарастили клиентскую базу ДМС за счет средних и небольших страховщиков, поскольку предложили лучшие условия, в частности существенные скидки от медучреждений (см. “Ъ” от 15 июля).

Юлия Пославская, Наталья Костарнова