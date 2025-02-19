Здоровье дороже

Россияне в 2024 году оплатили в частных клиниках на 25% больше услуг, чем год назад, причем средний чек вырос на 19%. Рост цен в клиниках может влиять на ценообразование компаний, предоставляющих услуги добровольного медицинского страхования (ДМС). Страховщики в таком случае вынуждены перекладывать дополнительные расходы на граждан или их работодателей либо аннулировать договоры с ними. Клиники, в свою очередь, переориентируются на клиентов—физических лиц — такая стратегия может быть выгодна для клиники, но не отвечает интересам большинства пациентов, работодателей и страховщиков, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Медицинская компания «СберЗдоровье» и аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование потребительского поведения россиян на рынке платных медицинских услуг по итогам 2024 года. Анализ строился на основании внутренней статистики «СберЗдоровья» и агрегированных обезличенных данных компании «Чек Индекс» о приобретении услуг у частных клиник и медицинских лабораторий. Число покупок в платных клиниках в истекшем году выросло на 25%, а средний чек на услуги увеличился на 19%, до 4739 руб. Самыми востребованными услугами стали лабораторные анализы, консультации врачей общей практики и диагностические исследования: УЗИ и другие.

В ряде клиник связывают подъем цен с необходимостью повышения зарплат медперсонала. На это сослались, в частности, в сети клиник «Моситалмед», отметив, что в 2025 году подняли цены на 7,25% для страховых компаний. В Клинике Ильи Труханова сообщили “Ъ” об общем повышении цен на медуслуги на 10% в 2024 году и прогнозируют рост еще на 10–15% в текущем году. В EMS связали «неизбежное» повышение цен с ключевой ставкой ЦБ. В клинике К+31, где также отмечают значительный рост цен на услуги, не ответили на просьбу “Ъ” прокомментировать факторы, влияющие на ценовую политику.

Рост цен в частных клиниках фиксируют компании, предоставляющие услуги ДМС. «Со второй половины 2024 года мы сталкиваемся с чрезмерным ростом тарифов лечебных учреждений,— говорит начальник управления взаимодействия с провайдерами "РЕСО-Гарантии" Нина Михайлова.— В основном клиники стараются поднять цены на 10–20%. Но некоторые, в том числе крупные клиники, стараются поднять цены на 40–60% и даже более. Если страховые компании будут вынуждены принять такие условия, рост тарифов ДМС значительно превысит инфляцию. Клиенты не готовы к такому увеличению бюджетов на ДМС». «Такого роста не выдержит ни одна компания, покупающая ДМС для сотрудников — даже рост стоимости ДМС в пределах инфляции вызывает их недовольство»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке. Резкий подъем цен на услуги клиник отражается, по его словам, прежде всего на гражданах, для которых растет стоимость договора ДМС. В противном случае страховщики вынуждены аннулировать текущие договоры. «Чтобы этого не допустить, страховым компаниям придется включать в программы ДМС клиники с более низкими ценами и сокращать объем страхового покрытия»,— говорит Нина Михайлова. От этого, по ее словам, проиграют сами клиники и уровень сервиса.

Ряд клиник переориентируется на поток пациентов—физических лиц, поясняет собеседник “Ъ”, но у такой стратегии могут быть свои пределы. Значительную часть клиентов-«физиков» составляют держатели полисов ДМС, докупающие дополнительные услуги непосредственно в медицинских учреждениях. Полный же отказ от работы со страховщиками может быть стратегическим решением для отдельных клиник, особенно элитных или узкоспециализированных, но не соответствует общей тенденции рынка, на котором ДМС играет все более значимую роль как для пациентов, так и для медорганизаций, говорит другой источник “Ъ”. Рост рынка услуг частной медицины и расширение доступности платной медпомощи формируют у россиян привычку пользоваться ДМС, в том числе в нестоличных регионах, говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.

Замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО «СК "Росгосстрах"» Ольга Купцова пока не видит массового отказа клиник от клиентов с ДМС: «Отдельный клиент по прямому договору может быть и выгоднее для медорганизации. Но сотрудничество со страховыми дает клинике стабильный поток пациентов и поддающийся планированию доход».

«У нас выросло количество пациентов за счет физлиц,— признает главврач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова.— Но и сегмент ДМС показывает небольшой рост. Привлечь физическое лицо сложнее и дороже для клиники, чем пациента по ДМС».

Рост цен в клиниках объясняется не только инфляцией, но и санкциями, отмечает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР): «Растет стоимость импортного оборудования, расходных материалов и препаратов». Другим фактором он называет рост платежеспособного спроса. «Не думаю, что этот процесс нужно дополнительно регулировать, но к частным клиникам накопились определенные вопросы»,— говорит депутат. Часть вопросов помогла бы снять отмена моратория на проверки частных организаций: господин Леонов обратился с таким предложением в правительство, но пока не получил ответа.

Наталья Костарнова