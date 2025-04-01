BYD по итогам первого квартала нарастил продажи в полтора раза

Китайский производитель электромобилей и гибридных машин BYD по итогам первого квартала увеличил продажи на 58%. В марте компания доставила клиентам 371,4 тыс. легковых машин. В результате общее количество продаж за первые три месяца года составило 986,1 тыс. единиц. Из них 416,4 тыс.— электромобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Как отмечает Bloomberg, показатели BYD, скорее всего, намного превзойдут результаты первого квартала Tesla. По оценкам аналитиков, американская компания в первом квартале может рассчитывать на 340–370 тыс. проданных электромобилей.

В конце марта BYD отчиталась за 2024 год. Выручка компании выросла на 29%, составив 777 млрд юаней ($107 млрд). Тем самым BYD обошла по этому показателю Tesla, у которой выручка в прошлом году составила $97,7 млрд. Чистая прибыль китайской компании по итогам 2024 года увеличилась на 34%, до 40,3 млрд юаней ($5,6 млрд), против $7,1 млрд у Tesla.

Кирилл Сарханянц