Китай ограничивает инвестиции местных компаний в США

Китайские власти принимают меры по ограничению инвестиций местных компаний в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, в последние недели несколько отделов Государственного комитета по делам развития и реформ КНР получили указания приостановить выдачу разрешений компаниям, планирующим инвестиции в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Китайские компании, которые хотят осуществлять инвестиции за рубеж, должны подавать заявку в местные регуляторные органы и получать их одобрение. Китай и ранее ограничивал зарубежные инвестиции местных компаний, но это объяснялось в основном соображениями национальной безопасности. Нынешние же ограничения, как отмечает Bloomberg, скорее нужны как рычаги давления на предстоящих переговорах китайских властей с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу повышения пошлин на экспорт из Китая.

По подсчетам компании Rhodium Group, в четвертом квартале 2024 года китайские инвестиции в США уже существенно сократились — примерно до $200 млн против $2 млрд годом ранее и $2,2 млрд в третьем квартале 2024-го.

Подробнее о ситуации в экономике Китая — в материале «Ъ».

Яна Рождественская