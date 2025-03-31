СМИ: Китай, Япония и Южная Корея готовят совместный ответ на пошлины США

Правительства Китая, Японии и Южной Кореи намерены дать скоординированный ответ на новые американские пошлины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на аккаунт в социальной сети, связанный с китайской государственной телекомпанией CCTV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters

«Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно реагировать на тарифы США, сообщается в аккаунте в соцсети, связанном с китайской государственной телекомпанией CCTV»,— говорится в сообщении Reuters. Агентство не уточняет, о каком аккаунте идет речь.

В воскресенье, 30 марта, министр промышленности Южной Кореи Ан Дук Гун, министр торговли Японии Йодзи Муто и министр торговли КНР Ван Вентао провели первую за пять лет трехстороннюю встречу, по итогам которой договорились углублять экономические связи. Стороны среди прочего условились активизировать диалог по соглашению о свободной торговле между Южной Кореей, Японией и Китаем в целях содействия «региональной и глобальной торговле».

Переговоры азиатских торговых ведомств состоялись на фоне анонсированного президентом США Дональдом Трампом повышения пошлин на импорт автомобилей. Ожидается, что новые 25-процентные американские пошлины вступят в силу 3 апреля. Введение тарифов американский президент Дональд Трамп объяснил стремлением стимулировать перенос иностранных производств в США.

Подробнее о новых пошлинах — в материале «Ъ» «Экспорт автомобилей в США притормозят пошлинами».

Анастасия Домбицкая