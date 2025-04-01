Замгубернатора Иван Детченя, написавший заявление об уходе, останется на посту

Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства Свердловской области Иван Детченя, который 28 марта написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, продолжит работать на своем посту. Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в правительстве Свердловской области. «Иван Детченя работает дальше»,— отметил собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Детченя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Иван Детченя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иван Детченя перешел на работу в областное правительство в 2014 году, когда регион возглавлял Евгений Куйвашев. После отставки господина Куйвашева и назначения на должность врио губернатора Дениса Паслера, который в 2019-2025 годах занимал пост главы Оренбургской области, замгубернаторы Иван Детченя и Павел Креков одними из первых направили заявления об отставке.

В департаменте информационной политики региона «Ъ-Урал» отметили, что сообщат о кадровых решениях «после их принятия». Денис Паслер 28 марта заверил журналистов, что примет решения об изменениях в правительстве региона после «знакомства со всеми».

По данным источника «Ъ-Урал», на пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства области, в случае отставки Ивана Детчени, рассматривалась кандидатура помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Евгения Гурария. В 2013-2016 годах господин Гурарий занимал должность советника Дениса Паслера, когда он возглавлял областное правительство. В 2016-2018 годах Евгений Гурарий работал заместителем руководителя администрации губернатора.

Василий Алексеев