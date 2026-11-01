Нижегородские власти сообщили об исчерпывающих мерах по обеспечению топливом
В Кстовском районе Нижегородской области прошло заседание регионального оперативного штаба. Ночью регион подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Среди прочего, повреждения получил промышленный объект. Какой, власти не уточняли.
Пресс-служба правительства отмечает, что после «повреждения технологических объектов» системы жизнеобеспечения работают штатно, в том числе — снабжение топливом. «Предпринимаются исчерпывающие меры для обеспечения наличия топлива на АЗС», — указано в сообщении.
При этом власти призвали водителей не создавать ажиотаж на АЗС и заправляться по необходимости. «Массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуации», — добавили в правительстве региона.