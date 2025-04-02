ЦБ не исключил повышения ставки при недостаточном снижении инфляции

Центробанк (ЦБ) не исключает повышения ключевой ставки, если замедление инфляции будет идти недостаточными темпами, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Ближайшее заседание совета директоров регулятора состоится 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред ЦБ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Зампред ЦБ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки. Если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз: 7–8% на этот год и 4% в следующем»,— рассказал господин Заботкин журналистам в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в марте требуемая жесткость денежно-кредитной политики, «вероятно, достигнута». Зампред ЦБ отметил, что регулятор сохраняет «умеренно жесткий сигнал» и оценивает данные не только по инфляции.

21 марта совет директоров ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По данным регулятора, в январе—феврале рост цен снизился и составил в среднем 9,1% годовых после 12% в последнем квартале 2024 года. Инфляцию отчасти сдержало укрепление рубля, которое зависит от внешних факторов и может оказаться временным.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».