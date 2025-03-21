Банк России сохранил ключевую ставку — 21%

Совет директоров Банка России в третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Также ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7–8%.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

«Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой»,— говорится в пресс-релизе регулятора.

Банк России отмечает, что в январе — феврале рост цен снизился и составил в среднем 9,1% годовых после 12,0% в последнем квартале 2024 года. Показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале. «Устойчивое инфляционное давление снизилось в меньшей степени, чем общий индекс потребительских цен, отражая по-прежнему высокий внутренний спрос»,— отмечает ЦБ. Текущий рост цен в феврале и начале марта отчасти сдерживался укреплением рубля. Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%.

Как считает ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий «формирует необходимые предпосылки» для возвращения инфляции к целевому показателю в 4% в 2026 году. В дальнейшем, полагает ЦБ, инфляция будет находиться на этом показателе.

Следующее заседание Совета директоров по ключевой ключевой ставке запланировано на 25 апреля 2025 года.