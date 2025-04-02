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Коммерсантъ FM
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Минтранс предложил обеспечить для участников СВО бесплатную парковку

Как выяснил «Ъ», Минтранс разработал обновленные рекомендации по управлению парковочным пространством. За основу предлагается взять столичный опыт, внедрив в регионах оплату парковки по смартфону и выдачу разрешения для бесплатной парковки. Претендовать на такие удостоверения теперь смогут не только резиденты районов, но и участники специальной военной операции (как и других боевых действий), беременные, сироты и пенсионеры.

Кроме этого, в рамках парковочной реформы рассматриваются инвентаризация (определение дефицита и профицита стоянок) и расширение инфраструктуры. Ведомство рекомендует установить на парковках дорожные знаки, зарядные станции для электромобилей, системы освещения стоянок, камеры фиксации нарушений и датчики занятости мест.

Управлять парковочным пространством внутри граничащих друг с другом муниципалитетов поручат ГИБДД, в городах с населением более 500 тыс. человек — отдельной структуре.

Подробности — в материале «Ъ» «В Минтрансе советуют парковаться по-новому».

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