Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,8 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 2886 человек, еще 4639 человек пострадали, сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. Уточняется, что 373 человека числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Его эпицентр находился в 17 км от Мандалая, второго по величине города страны с населением 1,5 млн. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме.

Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания — гуманитарную помощь. Накануне стало известно, что в числе пропавших при землетрясении — учитель из России.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».