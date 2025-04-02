Reuters: в Белом доме начали сомневаться в быстром достижении мира на Украине

Два представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщили Reuters о вероятности того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев. Источники также отметили, что разрабатываются новые планы давления как на Киев, так и на Москву.

По словам источников, официальные лица Белого дома признали, что президент РФ Владимир Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить прочное мирное соглашение, и обсудили, какие санкции могли бы подтолкнуть Россию ближе к соглашению.

30 марта в интервью NBC News господин Трамп заявил, что был «взбешен» и «очень зол» на Владимира Путина после его заявления о том, что на Украине следует ввести внешнее управление под эгидой ООН для проведения выборов президента.

На следующий день, 31 марта, Дональд Трамп пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому «большими проблемами» после его намерения отказаться от сделки по редкоземельным металлам. По словам президента США, сделка входит в план Вашингтона по урегулированию конфликта.

1 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп разочарован президентами России и Украины. По ее словам, боевые действия продолжаются «слишком долго».

О подходе США к урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».