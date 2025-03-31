Трамп: Зеленский хочет отказаться от сделки по полезным ископаемым

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. Белый дом сообщал, что соглашение входит в план Вашингтона по урегулирования конфликта на Украине.

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по Reuters).

Президент США добавил, что Владимир Зеленский хочет добиться вступления Украины в НАТО. По словам Дональда Трампа, страна «никогда не станет членом НАТО» и президент Украины «это понимает».

В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной сорвалось после публичной ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского. 24 марта господин Трамп выразил надежду на скорое заключение соглашение. Согласно новой версии документа, США получат контроль над всеми инвестициями в разработку полезных ископаемых, включая нефть и газ.

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